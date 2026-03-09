La rentabilidad de los garajes en la Región es del 7,9%, la más elevada por CCAA, según Fotocasa

Archivo - Coche frente a un garaje - FOTOCASA - Archivo

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha posicionado al cierre de 2025 como la comunidad autónoma más rentable de España para invertir en una plaza de garaje tras alcanzar un rendimiento del 7,9%, según el informe anual 'La rentabilidad de los garajes en España en 2025' publicado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Los datos del estudio sitúan a la comunidad a la cabeza del ranking nacional, seguida por Castilla-La Mancha (7,2%) y Madrid (7,1%). En el extremo opuesto, Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%) presentan los retornos más discretos del país.

A nivel nacional, la rentabilidad media de los garajes cerró 2025 en un 6,4%, lo que supone una décima menos que el año anterior (6,5%) y una caída de casi tres puntos respecto al 9,3% registrado hace un lustro (2020).

Según ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, esta evolución responde a una tendencia hacia la "estabilización".

"Aunque estamos lejos de las cifras de hace cinco años, este activo sigue siendo una de las opciones más atractivas para el pequeño inversor debido a su bajo coste de mantenimiento y un riesgo muy reducido", ha señalado Matos, quien ha destacado que el garaje funciona como un "valor refugio excelente" en este contexto económico.

A nivel local, el municipio de Alcorcón (Madrid) se ha coronado como la ciudad más rentable de España para esta inversión, ofreciendo un retorno del 9,2%. Le siguen en atractivo para el inversor otras localidades como la ciudad de Murcia (8,5%), por detrás de Roquetas de Mar (9%), Alcobendas (8,7%) y Ávila (8,7%).

El informe destaca que, en un contexto de moderación general, solo cinco autonomías han logrado mejorar sus cifras respecto al ejercicio anterior: Asturias (del 5,4% al 6,1%), Aragón (del 6,2% al 6,5%), Castilla-La Mancha (del 7% al 7,2%), Baleares (del 6,1% al 6,2%) y Cataluña, que se mantiene estable en el 7%.