Reproducciones de obras maestras del Prado saldrán a las calles de Murcia, Lorca, San Javier y Cehegín

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha aprobado la adhesión de la Comunidad al acuerdo que permitirá que la exposición itinerante 'El Prado en las calles' recorra durante este primer semestre cuatro municipios de la Región de Murcia: Cehegín, Murcia, Lorca y San Javier.

Esta exposición didáctica está compuesta por 50 reproducciones a escala 1:1 de otras tantas obras maestras del Museo del Prado, así como 26 soportes metálicos, cartelas y paneles explicativos. Todo ello se enmarca en la conmemoración del bicentenario del Museo del Prado.

El objetivo de esta iniciativa es acercar el arte y el patrimonio cultural a vecinos y visitantes de estos municipios, facilitando el acceso a grandes obras maestras del Museo del Prado de forma gratuita.

'El Prado en las calles' podrá visitarse en Cehegín del 6 de marzo al 5 de abril; en Murcia del 10 de abril al 10 de mayo; en Lorca del 15 de mayo al 14 de junio; y en San Javier del 19 de junio al 19 de julio, completando así un calendario que permitirá que miles de ciudadanos disfruten de esta muestra a lo largo de varios meses.