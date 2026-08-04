Rescatan 24 gatos hacinados en transportines en unos edificios en ruinas de Cartagena - AYTO. CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena y miembros de protectoras de animales rescataron en la noche del pasado viernes a un total de 24 gatos que permanecían hacinados en transportines en unos edificios en ruinas de La Asomada, según ha informado el Consistorio.

La intervención se produjo después de que miembros de las protectoras alertaran al Ayuntamiento de la situación, lo que motivó la activación de un operativo en el que participaron funcionarios de Sanidad, agentes de la Policía Local, miembros de la Federación de Protectoras Animur y personal voluntario.

Los animales fueron trasladados a una zona habilitada por Protección Civil en el Parque de Seguridad, donde durante el fin de semana se les realizó un triaje y una valoración veterinaria. Algunos presentaban síntomas de falta de alimentación y dificultades de movilidad, al parecer derivadas de la inmovilización prolongada en los transportines, donde algunas jaulas albergaban hasta seis gatos.

En la actualidad, 20 de los animales permanecen en casas de acogida gestionadas por las protectoras, mientras que otros cuatro reciben atención en el Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (CATAD).

Por el momento se desconocen las circunstancias por las que los gatos se encontraban en estas condiciones. Las protectoras han anunciado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.

La concejal de Sanidad y Bienestar Animal, Belén Romero, agradeció la actuación de la Policía Local, Protección Civil, el CATAD, Animur, las asociaciones protectoras y el personal voluntario que participó en el operativo, y destacó que "lo prioritario era garantizar la atención de los animales desde el primer momento". Además, señaló que la coordinación entre los servicios municipales y las protectoras permitió poner a salvo a los 24 gatos e iniciar su recuperación.