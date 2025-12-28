Rescatan a dos personas, afectadas por inhalación de humo, en un incendio de vivienda en Alcantarilla

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han rescatado esta madrugada a dos personas, dos varones afectados por inhalación de humo, en un incendio de vivienda en Alcantarilla.

A la 1.45 de la madrugada, varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un incendio declarado en una vivienda de un edificio de tres plantas, en la calle Pizarro de Alcantarilla, movilizando un dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente bomberos del CEIS y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, ya que dos personas permanecían atrapadas por el fuego en la vivienda afectada.

Los bomberos procedieron al rescate mediante escalas de los dos residentes, un hombre de 55 y otro de 65 años, que quedaron a salvo tras ser evacuados al exterior. Tras una primera asistencia en el lugar, ambos fueron trasladados posteriormente al Hospital Virgen de la Arrixaca, afectados por intoxicación por humo.