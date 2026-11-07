Rescatan a una escaladora accidentada que quedó suspendida a 140 metros en la Sierra del Buey

El personal sanitario la atendió en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Virgen del Castillo, en Yecla. - 112

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado esta mañana a una mujer, de 32 años de edad, que había sufrido un accidente mientras practicaba escalada en la Sierra del Buey, en el término municipal de Jumilla.

A las 13.34 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió una llamada solicitando ayuda para la escaladora, a la que una piedra había golpeado en una pierna. La mujer había quedado suspendida en una pared de escalada, a unos 140 metros de altura, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron un agente medioambiental de Jumilla y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

Los equipos de rescate consiguieron evacuar a la accidentada y trasladarla hasta una ambulancia medicalizada del Servicio Murciano de Salud, perteneciente a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario la atendió en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Virgen del Castillo, en Yecla.