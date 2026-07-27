Rescatan a un hombre de 88 años tras precipitarse por un terraplén de 10 metros en Caravaca

Rescatan a un hombre de 88 años en Caravaca de la Cruz tras caer por un terraplén - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han rescatado este lunes a un hombre de 88 años que ha resultado herido tras precipitarse por un terraplén de unos diez metros de altura en el término municipal de Caravaca de la Cruz, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El incidente se ha producido sobre las 8.12 horas, cuando una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha alertado de que una persona mayor había caído desde un puente situado en la carretera RM-715, que une Caravaca de la Cruz y Moratalla, aproximadamente a un kilómetro del casco urbano, y permanecía herida en el fondo de un barranco de difícil acceso.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.