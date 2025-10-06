Rescatan a un joven de 16 años lesionado tras caer cuando practicaba escalada en Los Garres (Murcia) - IMÁGENES FACILITADAS POR GRUPO DE RESCATE.

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia rescataron este domingo a un joven, de 16 años, que sufrió lesiones al caer mientras practicaba escalada en la cara norte del Cabezo del Castillo de Los Garres, en la localidad de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' recibió una llamada a las 20.24 horas, alertando que el joven no podía moverse tras la caída y se encontraba en un lugar de difícil acceso.

Al lugar se movilizaron Policía Local, agentes medioambientales, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia y el Grupo de Rescate en Montaña de Voluntarios de Protección Civil.

Tras localizarlo y estabilizarlo, evacuaron al herido, que presentaba policontusiones, hasta el punto de encuentro donde le esperaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para trasladarle al hospital Reina Sofía de Murcia.