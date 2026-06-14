Rescatan a un joven de 20 años tras sufrir un impacto con las rocas en el Puerto de Mazarrón

Archivo - Imagen de la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS - Archivo

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado y atendido esta tarde a un joven de 20 años que ha sufrido un impacto contra unas rocas en la zona de El Mojón, en el Puerto de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido el aviso a las 18.26 horas, alertando de que el joven había impactado contra las rocas al saltar al agua y presentaba dificultades respiratorias.

El afectado ha podido ser rescatado hasta la orilla con el apoyo de una tabla antes de la llegada de los equipos de auxilio.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser estabilizado por el personal sanitario, el joven ha sido trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena.