Rescatan a un varón de 30 años que ha caído desde un muro del Castillo de Lorca

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han intervenido esta pasada noche para rescatar a un hombre que se había precipitado desde un muro del Castillo de Lorca, mientras participaba en un evento celebrado en el establecimiento de restauración ubicado en el recinto del castillo.

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, realizadas sobre las 23.50 horas, alertaban del accidente e indicaban que el hombre había caído por la ladera del castillo, una zona muy escarpada.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lorca, así como una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Una vez localizada la víctima, que se encontraba consciente y herida, se solicitó la intervención de los bomberos del Consorcio, ya que el accidentado se encontraba en una zona de muy difícil acceso y era necesario desplegar un dispositivo de rescate en altura.

A las 2.16 horas de la madrugada, los bomberos lograron rescatar al herido, un hombre de 30 años que permanecía consciente y se quejaba de un fuerte dolor de espalda. Los sanitarios del 061 atendieron y estabilizaron al accidentado, que posteriormente fue trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca para someterlo a una exploración más exhaustiva y valorar posibles lesiones internas.