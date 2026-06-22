Restablecida la circulación ferroviaria entre Murcia y Beniel tras un incendio próximo a las vías

Imagen del fuego localizado junto a las vías del tren - PROTECCIÓN CIVIL MURCIA

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Murcia y Beniel ha quedado restablecida tras subsanarse la incidencia provocada por un incendio registrado a ambos lados de las vías, según ha informado Adif.

Con la reapertura del tramo, el servicio de trenes afectado está recuperando la normalidad de forma gradual.

La presencia del fuego cerca de las vías había obligado una hora antes a interrumpir por completo el tráfico ferroviario en este trayecto, afectando tanto a los trenes de alta velocidad, como a los de ancho convencional con origen y destino Murcia.

Hasta la zona se han desplazado 4 vehículos y 14 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia.