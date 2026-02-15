Retenciones varios kilómetros en la A-7, a la altura de la Ermita de Belén, por desvío obligatorio hacia la N-340

La autovía A-7 está registrado retenciones, en el punto kilométrico 585, a la altura de la Ermita de Belén - DGT

La autovía A-7 está registrado retenciones, en el punto kilométrico 585, a la altura de la Ermita de Belén, en el término municipal de Murcia, debido a un desvío obligatorio por obras. El tráfico rodado se está derivando a la N-340.

Las retenciones, que alcanzan los 5 kilómetros, están afectando a la circulación en la citada zona, además de en Cañada Hermosa y El Puntarrón. El desvío afecta a todos los carriles en sentido decreciente, según informa la Dirección General de Tráfico.