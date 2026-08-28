Ricardo Robles se convierte en el tercer profesional de prestigio nombrado emérito del SMS

El presidente López Miras durante un encuentro con el doctor Ricardo Robles, que ha sido nombrado personal emérito del SMS - CARM

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha acordado nombrar al doctor Ricardo Robles personal emérito del Servicio Murciano de Salud (SMS), con el objetivo de que pueda seguir aportando su experiencia y conocimiento al sistema sanitario tras su jubilación, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado que con este nombramiento Robles "seguirá aportando su extraordinario conocimiento a nuestro sistema sanitario, incluso después de su jubilación".

Robles es especialista en cirugía hepática, biliar y de alta complejidad en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, además de experto en cirugía robótica y coordinador regional de trasplantes. También es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia y catedrático de Cirugía de la Universidad de Murcia, donde ha formado a varias generaciones de cirujanos.

"El talento, la experiencia y la excelencia de Ricardo Robles es un gran valor, y un gran ejemplo del talante de los ciudadanos de la Región de Murcia", ha señalado López Miras.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio a la Trayectoria Profesional de la Organización Médica Colegial y el Premio Hipócrates. El pasado mes de junio, la Comunidad le concedió la Medalla de Oro de la Región a título personal.

Con este nombramiento, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, Robles se convierte en el tercer profesional de prestigio que recibe la condición de personal emérito del SMS, después del cirujano Pascual Parrilla, nombrado en 2016, y el hematólogo Vicente Vicente, en 2021.