La RM-603 entre Murcia y Mazarrón inicia obras de mejora del pavimento en un tramo de 6,2 kilómetros

Obras en la RM-603 a su paso por Murcia. - CARM

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha iniciado las obras de mejora del firme de la carretera RM-603, que conecta Murcia con Mazarrón a través de la pedanía de El Palmar, con una inversión de 481.932 euros y un plazo máximo de ejecución de un mes.

Los trabajos se desarrollan íntegramente en el término municipal de Murcia, en un tramo de 6,2 kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 5,8 y 12,03, por el que circulan una media de 825.630 vehículos al año, según ha informado la Comunidad.

La actuación contempla el fresado de los tramos en los que el firme presenta deterioro estructural y daños atribuidos a las lluvias y al tráfico, para sustituir el pavimento afectado por una nueva capa de asfalto. También incluye la reposición de la señalización horizontal y la gestión de los residuos generados durante las obras.

Según la información facilitada por la Consejería, la renovación del pavimento permitirá mejorar la adherencia de los vehículos y la regularidad de la calzada.

La intervención forma parte del plan de mejora del firme de las carreteras autonómicas más afectadas por las danas y los episodios de lluvias registrados durante 2025 y 2026, que prioriza tramos de vías principales para mantener las condiciones de seguridad vial y el estado de las infraestructuras.