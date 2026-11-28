MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) ha cerrado este sábado su 55ª edición en el Auditorio El Batel. 'Homing', de Hansel Rodrigues y Elizabeth Atherton y producido por J.A. Bayona, ganó los premios al mejor cortometraje y a la mejor dirección, y 'De lunes a viernes', de Miguel Ayala, el primer premio Murcine. Roberto Álamo, que no pudo estar en la gala Eva Libertad y Javier Ocaña recogieron los tres galardones del festival.

La gala, presentada por Azucena Marín en la Sala A del Auditorio El Batel, se abrió con una performance de la compañía murciana Las Monstruas, y el grupo cartagenero Pájaro Guía interpretó en directo A la francesa, el tema del tráiler del FICC55. La actriz murciana Eva Llorach asistió como invitada del festival y entregó el Premio FICC Región de Murcia.

PREMIO FICC

El actor Roberto Álamo (Madrid, 1970), que tuvo que ausentarse por motivos personales de la gala, ha sido galardonado por el Premio FICC, el máximo galardón del festival. Álamo ha ganado dos Goya, al mejor actor de reparto por La gran familia española y al mejor actor protagonista por Que Dios nos perdone, además del Premio Max por Urtain.

En cine ha trabajado en películas como 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar, 'Tiempo después', de José Luis Cuerda, o 'Josefina', de Javier Marco.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

El Jurado FICC55, formado por Esther Baeza, columnista de Vocento y exdirectora del FICC; Moisés Rodríguez, periodista de TVE, y Ana Serrano, actriz de doblaje y periodista, eligió a los ganadores entre los 11 cortometrajes de la Sección Oficial.

'Homing', de Hansel Rodrigues y Elizabeth Atherton y producido por J.A. Bayona, ganó la Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena' al Mejor Cortometraje, dotada con 3.000 euros. El jurado destacó la tensión que construye a partir de una premisa sencilla. Entregó el premio Ignacio Jáudenes, concejal de Hacienda, Educación y Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.

Los directores, que no pudieron asistir, enviaron un vídeo de agradecimiento, y recogió el galardón Rick Burnell, director de fotografía del corto. El mismo cortometraje obtuvo el Premio Submarino Peral a la Mejor Dirección, que entregó Ana López, miembro de la organización del festival, y que también recogió Rick Burnell.

El Premio Submarino Peral al Mejor Guion fue para María Pasadas y Elena López, por La otra mitad. Lo entregó Mari Carmen Hernández, miembro de la organización, y lo recogieron María Pasadas, directora y guionista, y Rebeca del Moral, actriz protagonista.

Por otro lado, el Premio Submarino Peral a la Mejor Interpretación fue ex aequo para Toni Sevilla y, a título póstumo, para Xavier Serrat, protagonistas de 'A la vejez, viruelas', de Pol Aguilera. Entregó el premio Ana Serrano, miembro del jurado. Toni Sevilla no pudo asistir y envió un vídeo de agradecimiento, y recogió el galardón el director del corto, Pol Aguilera.

Por último, el Premio Submarino Peral a la Mejor Fotografía fue para José Rodríguez y Marcos Hastrup, por 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe. Lo entregó Moisés Rodríguez, miembro del jurado, y lo recogió José Rodríguez.

SECCIÓN MURCINE

En Murcine, la sección dedicada a los realizadores de la Región de Murcia, el mismo jurado concedió la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena al Mejor Cortometraje, dotada con 1.500 euros, a 'De lunes a viernes', de Miguel Ayala, que con una sola actriz aborda la renuncia a los sueños y el miedo a decepcionar a los demás. Entregó el premio Esther Baeza, miembro del jurado, y lo recogieron Miguel Ayala y la protagonista, Almudena Ardit.

El Submarino Peral al Segundo Mejor Cortometraje Murcine, dotado con 500 euros, fue para 'Última generación', de Silvia Conesa, que mezcla ciencia ficción, humor negro y sátira. La directora recogió el premio de manos de Cristina Roca, miembro de la organización del festival.

PREMIO FICC A LA DIFUSIÓN CINEMATOGRÁFICA

El crítico de cine Javier Ocaña (Martos, Jaén, 1971) recibió el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica de manos de Eugenio González, director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.

Firma de El País desde 2003, ha colaborado con Cinemanía, la Cadena SER y el programa Historia de nuestro cine, de La 2 de TVE. El festival reconoce así más de dos décadas dedicadas a explicar el cine al público general.

PREMIO FICC REGIÓN DE MURCIA

La directora y guionista Eva Libertad (Molina de Segura, 1978) recogió el Premio FICC Región de Murcia, que el festival concede por tercer año consecutivo con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), de manos de la actriz Eva Llorach, ganadora de un Goya, que subió al escenario junto a Manuel Cebrián, director del ICA.

Su ópera prima, 'Sorda', ganó el Premio del Público de la sección Panorama de la Berlinale, la Biznaga de Oro del Festival de Málaga y tres Premios Goya. Su carrera está ligada al FICC: el cortometraje Sorda, codirigido con Nuria Muñoz Ortín, ganó el Premio PNR al Mejor Corto Murcine en 2022, y Mentiste, Amanda, también de ambas, repitió el premio en 2024.

Asimismo, por sexto año consecutivo, la Plataforma Nuevos Realizadores (PNR) entregó sus premios, que consisten en un año de inscripción gratuita como socio de la PNR. El Jurado PNR, formado por Carlos Aceituno, María Gómez-Juárez y Ainhoa Urgoitia, concedió el Premio PNR al Mejor Corto Español a 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe. Lo entregó Ainhoa Urgoitia y lo recogió José Rodríguez, director de fotografía del corto. 'Señuelo' suma así su segundo premio de la noche.

El Premio PNR al Mejor Corto Murcine fue para 'Gallina', de Fernando Reinaldos. María Gómez-Juárez entregó el galardón a Fernando Reinaldos y a Candela Moreno, actriz del corto.

El Premio del Público al Mejor Largometraje, votado este año por primera vez por todos los espectadores mediante un código QR al terminar cada proyección, fue para '5 minutos más', dirigida por Javier Ruiz Caldera, con Berto Romero, Belén Cuesta y Javier Cámara. Lo anunciaron Gloria Bárbara Sánchez y Ángel Pérez, en representación del público que ha votado durante el festival, y la productora de la película recibirá un Submarino Peral.

En Cortos Jóvenes AFICCionados, la sección a concurso para alumnado de ESO y Bachillerato, que ha reunido 20 trabajos de 12 institutos de la Región de Murcia, el premio fue para 'Aniversario', un cortometraje de stop motion de Firdaous El Marzouki Attia, del IES Arzobispo Lozano. El centro recibe 500 euros en material audiovisual y un taller cinematográfico. Entregó el premio Víctor Madrid, miembro de la organización, y lo recogieron Firdaous El Marzouki Attia y su profesor, Bartolomé Medina.

El Jurado Jóvenes AFICCionados, formado por Pablo Salcedo, Elena Cerezo y Jesús Martínez, concedió además una mención especial a 'La última certeza', del IES El Carmen, que recibirá un taller cinematográfico durante este curso.

Tras la entrega de premios se proyectó 'Sucederá esta noche', de Nanni Moretti, antes de su estreno en España. El FICC55 ha reunido 71 títulos, once más que en 2025, bajo el lema 'Todo por desvelar' y con el cartel Roma, del pintor Gonzalo Sicre. Toda la información está disponible en www.ficc.es.