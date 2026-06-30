El Rock Imperium Festival prevé reunir este fin de semana en Cartagena a más de 50.000 asistentes de 40 países

Escenario del Rock Imperium Festival - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La quinta edición del Rock Imperium Festival, que se celebrará del 3 al 5 de julio en Cartagena, prevé reunir a más de 50.000 asistentes procedentes de más de 40 países, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

El principal reclamo de la programación de este año es la banda británica Iron Maiden, que ofrecerá en el municipio su único concierto en todo el sur de España dentro de su gira mundial 'Run For Your Lives'.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha señalado durante una visita al recinto de la Cuesta del Batel que el festival se ha consolidado en cinco años como "uno de los grandes referentes culturales, turísticos y económicos de la Región de Murcia, España y Europa".

Arroyo ha asegurado que la localidad demuestra su capacidad para acoger grandes eventos y ha añadido que los visitantes conocerán la gastronomía, el patrimonio, los museos y el puerto de la ciudad.

Por su parte, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, ha explicado que la presencia de Iron Maiden ha obligado a modificar la configuración del recinto.

La organización ha sustituido el anterior escenario gemelo de la zona baja por una gran infraestructura traída desde Alemania para albergar el espectáculo. Según Muñoz, se trata del escenario más grande instalado en la historia de la Región de Murcia y uno de los mayores a nivel nacional.

Junto a Iron Maiden, el cartel incluye a formaciones como Sabaton, Within Temptation, Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, Queensryche y The Gathering.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Juan Antonio Lorca, ha ratificado el apoyo del Gobierno regional a través de la marca 'Festivales de la Región de Murcia'.

Lorca ha subrayado el retorno económico de estas citas de gran formato y ha recordado que el último informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) cifra el impacto de los festivales de la marca autonómica en casi 70 millones de euros.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD COORDINADO

Un despliegue diario de alrededor de 160 efectivos públicos de seguridad velará por el correcto desarrollo de la actividad. La principal novedad del dispositivo es la creación de patrullas mixtas compuestas por miembros de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional para coordinar las labores de vigilancia.

El plan de seguridad dispondrá de cobertura aérea, terrestre y canina, con presencia tanto en el interior del recinto como en los aledaños, vías de evacuación, casco histórico y en el aparcamiento disuasorio del centro comercial La Rambla.

Este último punto dispondrá de una conexión directa en autobús público hasta el festival. Asimismo, el Ayuntamiento instalará un Punto Violeta para la prevención de la violencia machista.