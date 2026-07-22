Rodrigo Cuevas encabeza este jueves el cartel de La Mar de Músicas en una jornada dedicada al folclore contemporáneo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Pantorrillas, Bewis de la Rosa y Raül Refree junto a Niño de Elche completan la programación

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas, el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, dedicará este jueves una jornada a las propuestas que reinterpretan el folclore desde lenguajes contemporáneos, con un cartel encabezado por Rodrigo Cuevas y completado por El Pantorrillas, Bewis de la Rosa y Raül Refree junto a Niño de Elche.

El concierto de Rodrigo Cuevas, cuyas entradas están agotadas desde hace semanas, cerrará la programación de la jornada a las 23.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. El artista asturiano presentará 'Manual de belleza', un trabajo en el que combina el folclore asturiano con la electrónica, la copla, el cabaret y otros estilos contemporáneos, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La programación comenzará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con El Pantorrillas, que presentará 'Palomo Cojo', un álbum inspirado en las músicas populares del sureste español que recorre géneros tradicionales como parrandas, malagueñas y jotas desde una perspectiva actual.

Posteriormente, a las 20.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la actuación de Bewis de la Rosa, impulsora del denominado 'rap rural', cuya propuesta combina rap, hip hop, folclore, danza y performance con un repertorio centrado en cuestiones como la tradición, la comunidad, el acceso a la tierra o la salud mental.

La jornada continuará a las 21.30 horas con el concierto de Raül Refree y Niño de Elche, que presentarán 'Cru+es', un proyecto que fusiona electrónica experimental y canción contemporánea a partir de textos del poeta griego Yannis Ritsos.