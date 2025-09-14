Román (PP): "El Gobierno de López Miras ya ha eliminado de las plataformas más de 1.200 pisos turísticos ilegales"

Archivo - El PPRM rechaza la subida del 21% del IVA a pisos turísticos propuesta por el PSOE - PP - Archivo

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Mari Ángeles Román, ha puesto en evidencia "el absoluto fracaso de Pedro Sánchez frente a los pisos turísticos ilegales", que contrasta "con el trabajo serio y eficaz del Gobierno de Fernando López Miras, que ya ha eliminado más de 1.200 anuncios irregulares de las principales plataformas digitales, a través de la unidad especial de inspección de vigilancia online".

Román ha lamentado que "en su estreno, Lucas ni se ha escondido: ha utilizado la Delegación del Gobierno como altavoz electoral de Sánchez que ha anunciado estos datos en un mitin electoral".

La diputada ha señalado que "lo que el Gobierno central vende ahora es un parche para tapar su incompetencia que llega tarde y mal, además de que duplica esfuerzos ya realizados durante años por el Gobierno regional, lo que demuestra que su iniciativa no ha tenido éxito", ha insistido la parlamentaria del PP.

Frente a ello, Román ha puesto en valor que el Ejecutivo de López Miras "lleva más de dos años trabajando de la mano del sector a través de la unidad especial de inspección y vigilancia online", y ha asegurado que "seguirá desarrollando este trabajo al margen de los bandazos del Ministerio de Vivienda, que perjudican tanto a los propietarios, como a la propia capacidad del sector turístico".

Además, ha defendido la necesidad de una norma que asegure la eliminación eficaz de los alojamientos irregulares en las plataformas digitales, y "no un decreto improvisado que, como ya advertimos, no ha conseguido su propósito".

Román ha criticado que "el decreto de ventanilla única no solo es una herramienta ineficaz, sino que invade competencias de las comunidades autónomas y duplica registros autonómicos", algo expresamente prohibido por la normativa europea.

"Al mismo tiempo, obliga a los propietarios a asumir un sinfín de trámites, añade cargas burocráticas y contradice la simplificación administrativa que promueve el Gobierno de la Región de Murcia", ha concluido.