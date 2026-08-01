Ros (PSOE) reclama un presupuesto europeo "a la altura" que sitúe la vivienda entre las "principales prioridades"

Archivo - Eurodiputado del PSOE, Marcos Ros - PHILIPPE STIRNWEISS/PSRM - Archivo

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSOE Marcos Ros ha defendido que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 debe responder a los "grandes retos" que afrontan España y la Región de Murcia con un "presupuesto suficiente" que preserve las políticas de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que incorpore la vivienda como una de las "principales prioridades" de inversión comunitaria.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ros sostiene que el futuro presupuesto europeo "tiene que estar a la altura de los grandes retos que afrontan España y la Región de Murcia" y aboga por mantener "una política de cohesión fuerte", modernizar infraestructuras, respaldar a las zonas rurales, impulsar la adaptación climática y proteger la agricultura.

No obstante, sitúa el acceso a la vivienda en el centro del debate europeo al considerar que "su escasez se ha convertido en el principal problema social y económico de Europa". En este contexto, explica que ha propuesto que el futuro Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) reserve "al menos un 10% de sus recursos, alrededor de 25.000 millones de euros, para construir y rehabilitar vivienda pública, asequible y sostenible".

A su juicio, esa medida supondría "una inversión europea en vivienda que no tiene precedentes en la historia comunitaria" y permitiría que comunidades autónomas y ayuntamientos ampliaran el parque público de alquiler.

Ros considera, además, que el presupuesto europeo debe seguir financiando la regeneración urbana, las infraestructuras, la adaptación climática, la actividad económica y el desarrollo rural, al tiempo que reclama una mayor implicación del Partido Popular en esta negociación. "Tiene que dar un paso adelante y defender en Europa una posición coherente con los intereses de España y de la Región de Murcia", afirma.

En este sentido, advierte de que "no se puede pedir a la UE que haga más frente a la vivienda, la seguridad, el cambio climático... y, al mismo tiempo, pretender que lo haga con menos recursos".

SIMPLIFICAR LA PAC "MENOS BUROCRACIA PARA LOS AGRICULTORES"

Respecto a la reforma de la Política Agraria Común, el eurodiputado socialista defiende que la simplificación administrativa debe traducirse en "menos burocracia para los agricultores, no menos apoyo ni menos presupuesto".

Así, plantea procedimientos digitales más sencillos, controles proporcionados y una administración que evite solicitar reiteradamente la misma documentación, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones, que son las que, a su juicio, soportan una mayor carga administrativa.

Ros alerta, además, del riesgo de recortes presupuestarios y de que la PAC deje de ser una política "verdaderamente común" para integrarse en un fondo único junto a otras prioridades europeas. "Los objetivos ambientales deben mantenerse, pero acompañados de financiación, asesoramiento técnico y plazos realistas. La transición ecológica tiene que ser justa", señala.

UNA POLÍTICA HÍDRICA BASADA EN "LA SEGURIDAD, LA PLANIFICACIÓN Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA"

En materia de agua, el eurodiputado defiende una estrategia para la Región de Murcia sustentada en "la seguridad, la planificación y la evidencia científica, no en eslóganes", ante el impacto del cambio climático sobre las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos.

Su planteamiento pasa por garantizar el suministro mediante la combinación de distintas fuentes de recursos. "Es fundamental complementar el trasvase con la desalación y la reutilización de aguas", sostiene, al tiempo que destaca la ampliación y modernización de las desaladoras impulsada por el Gobierno de España para proporcionar recursos "seguros y previsibles" tanto al abastecimiento como a la agricultura.

Ros explica igualmente que, durante la revisión intermedia de la política de cohesión, defendió que las inversiones relacionadas con la desalación y la resiliencia hídrica pudieran recibir financiación europea.

En paralelo, considera que el Gobierno regional "podría haber orientado una parte mucho mayor de sus fondos europeos hacia la seguridad hídrica y la adaptación climática", y concluye que "en la Región no sobra agua, pero sí populismo hídrico".

FONDOS EUROPEOS PARA EL MAR MENOR

Sobre la recuperación del Mar Menor, Ros sostiene que los fondos europeos "han sido decisivos" para poner en marcha numerosas actuaciones y destaca que el Marco de Actuaciones Prioritarias impulsado por el Gobierno de España moviliza más de 675 millones de euros.

Según explica, parte de estas intervenciones se financian con recursos europeos a través del Plan de Recuperación, aunque advierte de que disponer de financiación "no basta". En su opinión, también es necesario actuar sobre "las causas de la degradación en origen, la entrada de nutrientes".

De cara al próximo presupuesto comunitario, defiende mantener instrumentos como FEDER o LIFE con financiación suficiente y asegura que la Delegación Socialista Española trabaja para ello, si bien reclama la implicación del conjunto de grupos políticos del Parlamento Europeo.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIA

En el ámbito industrial, Ros considera que la transición energética debe entenderse "no [como] una obligación ambiental, sino como una auténtica política industrial", al estimar que una mayor disponibilidad de energías renovables permite reducir costes de producción y mejorar la competitividad empresarial.

Asimismo, sostiene que la Región de Murcia debe "aprovechar su potencial" para la generación de energía fotovoltaica y convertir esa capacidad en un elemento diferencial para su economía. Entre los proyectos que cita figura la transformación de la planta de SABIC en Cartagena, para la que considera que "Europa debe contribuir a su modernización, favorecer una producción más circular y preservar el empleo cualificado".

VIVIENDA Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

Finalmente, Marcos Ros, sostiene que aspira a "terminar esta legislatura viendo cómo los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma han empezado a construir vivienda pública con financiación europea y, a ser posible, que ya hubiera viviendas disponibles a precios razonables. "

Ese objetivo, explica, estaría vinculado a la propuesta para destinar alrededor de 25.000 millones de euros del futuro FEDER a vivienda pública, asequible y sostenible.

Además, avanza que a partir de septiembre trabajará para que la Comisión Europea desarrolle las recomendaciones del informe sobre alfabetización mediática y aprendizaje digital aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 7 de julio.

"La alfabetización mediática será para las sociedades del siglo XXI tan importante como la alfabetización tradicional lo fue para las del siglo XX", afirma Ros, quien considera que la ciudadanía debe adquirir herramientas para identificar la desinformación, comprender el funcionamiento de los algoritmos, reconocer contenidos generados mediante inteligencia artificial y protegerse frente al ciberacoso.