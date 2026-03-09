Rubén Blades clausurará La Mar de Músicas 2026 el sábado 25 de julio

Archivo - El cantante y actor panameño Rubén Blades - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El cantautor panameño Rubén Blades cerrará el festival La Mar de Músicas 2026 con un concierto el sábado 25 de julio en el auditorio Paco Martín de Cartagena, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Blades, ganador de 12 Grammys y otros 13 Grammy Latinos, ha construido durante más de cinco décadas una trayectoria que trasciende géneros musicales y fronteras, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del panorama internacional.

Nacido en Ciudad de Panamá en 1948, comenzó su carrera musical a finales de los años 70 y pronto se convirtió en una figura fundamental en la evolución de la salsa.

Su etapa junto a la discográfica Fania Records marcó un antes y un después en la historia del género, especialmente con el histórico álbum 'Siembra', grabado junto a Willie Colón, considerado uno de los discos de salsa más importantes de todos los tiempos.

La obra de Blades se distingue por su capacidad para combinar ritmos bailables con letras de profundo contenido social y narrativo. Canciones como 'Pedro Navaja', 'Plástico' o 'Decisiones' lo convirtieron en un cronista de la realidad latinoamericana, llevando la salsa a un terreno literario y reflexivo que amplió el alcance cultural del género.

Además de su carrera musical, Rubén Blades ha desarrollado una notable trayectoria en el cine y la televisión, participando en producciones internacionales y consolidando una presencia artística que trasciende la música.

Su compromiso cívico también lo llevó a desempeñar responsabilidades políticas en Panamá, incluyendo su etapa como ministro de Turismo.

El cantante y actor panameño recibió en 2023 el premio de La Mar de Música, donde actuó junto a la Roberto Delgado Big Band, como hará en esta ocasión, formada por 20 músicos panameños.

Con su presencia, el festival cerrará una edición que celebra la diversidad sonora del mundo, teniendo a Ecuador como país invitado, reafirmando su vocación de tender puentes entre culturas a través de la música.

La Mar de Músicas ya ha dado conocer que en su programación de este año participarán Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs, Xoel López, Mind Enterprises y Rodrigo Cuevas.