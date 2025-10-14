Rubira:"La flexibilización de la PAC es un primer paso para responder las necesidades de nuestro sector agroalimentario"

Imagen de la consejera Sara Rubira en un viñedo de Yecla donde se trabaja en la vendimia - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha valorado de "forma positiva" la aprobación en el Parlamento Europeo la pasada semana del nuevo paquete de simplificación de la Política Agraria Común (PAC), lo que, según Bruselas, puede ayudarles a aliviar la carga burocrática.

Rubira, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que desde el Gobierno regional llevan tiempo demandando "una mayor flexibilización con la que evitar las duplicidades actuales y exceso de normativa" y considera que este es un primer paso "para poder responder a las necesidades de nuestro sector agroalimentario".

Así, ha afirmado que desde el ejecutivo regional defienden "una PAC fuerte y con una financiación suficiente para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos ahora y en el futuro" por lo que demandan "que la futura PAC post 2027 tenga un marco financiero fuerte, suficiente y en el que se mantenga la actual estructura de la PAC".