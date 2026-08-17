La Ruta de la Aljufía, en Murcia, incorpora 22 áreas de descanso y 151 elementos de señalización - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ruta Murcia-Azud de la Contraparada, que sigue el trazado de la Acequia Mayor Aljufía, ha culminado sus actuaciones de acondicionamiento con una inversión de 312.729,34 euros, con mejoras de accesibilidad, seguridad, descanso y señalización a lo largo de sus 14 kilómetros, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El itinerario conecta Murcia con el Azud de la Contraparada y atraviesa las pedanías de La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo, mediante caminos, carriles y sendas acondicionadas para peatones y ciclistas.

Los trabajos han permitido habilitar 22 áreas de parada con bancos, vegetación autóctona, aparcabicis y elementos de descanso, además de incorporar nuevas barandillas de seguridad y actuaciones de conservación y recuperación de elementos vinculados al sistema tradicional de riego.

El proyecto también ha incluido la instalación de 151 elementos de señalización interpretativa distribuidos por el recorrido, con códigos QR, contenidos en varios idiomas y sistemas de audioguía destinados a facilitar el acceso a la información a personas con discapacidad visual o visión reducida.

La señalización incorpora estructuras elaboradas con caña, un material característico de la Huerta de Murcia, con el objetivo de integrarse en el paisaje del itinerario.

La ruta permite acceder a distintos elementos del patrimonio hidráulico y cultural de la Huerta, entre ellos el Azud de la Contraparada, la Rueda de La Ñora, molinos tradicionales, casas-torre y el Acueducto de Los Felices.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha señalado que "la Huerta forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia" y ha destacado que el proyecto permite "proteger nuestro patrimonio, fomentar estilos de vida saludables y conectar a las personas con el entorno huertano".

La Ruta 01 forma parte de la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor de la Huerta de Murcia y conecta con otras actuaciones como Murcia Río, el Parque Metropolitano y el Bulevar Verde de Conexión Sur.