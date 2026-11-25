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La diferencia salarial entre hombres y mujeres alcanza los 334,9 euros MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salario medio bruto mensual del empleo principal en la Región de Murcia alcanzó los 2.196,6 euros en 2025, 75,7 euros más que en 2024, y se sitúa como el tercer valor más bajo de toda la serie territorial, solo superior a Extremadura (2.154,8 euros) y Canarias (2.173,8 euros), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de este incremento interanual, el salario medio regional continúa 300,6 euros por debajo de la media nacional (2.497,2 euros, un 12,04% inferior), que creció un 4,68% respecto a los 2.385,6 euros registrados en 2024.

Por sexos, el salario medio de los hombres en la Región subió un 6,40% en tasa interanual, al pasar de 2.207,7 euros en 2024 a 2.348,9 euros en 2025 (141,2 euros más), mientras que el de las mujeres retrocedió un 0,41% (-8,2 euros), desde los 2.022,2 euros hasta los 2.014,0 euros.

En el conjunto de España, el salario medio masculino alcanzó los 2.738,7 euros (+5,62%) y el femenino, los 2.240,0 euros (+3,55%).

La diferencia salarial entre hombres y mujeres en la Región de Murcia se situó en 334,9 euros mensuales en 2025, con un salario medio femenino un 14,26% inferior al masculino, por debajo de la brecha del total nacional (498,7 euros, un 18,21% menos).

En la parte alta de la tabla territorial para ambos sexos en 2025 figuran Ceuta (3.123,5 euros), País Vasco (2.973,9 euros), Comunidad Foral de Navarra (2.837,7 euros) y Comunidad de Madrid (2.774,9 euros).