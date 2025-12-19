El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia homenajea al padre de Salzillo con la exposición del belén 'Laigmaniere'

El alcalde, José Ballesta, acompañado por los concejales Diego Avilés y Mercedes Bernabé, visita el montaje del belén monumental que rinde homenaje a Nicolás Salzillo, padre del escultor murciano Francisco Salzillo, bajo el título 'Laigmaniere' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia acoge la instalación del belén monumental que rinde homenaje a Nicolás Salzillo, padre del escultor murciano Francisco Salzillo, bajo el título 'Laigmaniere', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, acompañado por los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha realizado una visita técnica al montaje de esta exposición, que abrirá sus puertas al público este sábado, 20 de diciembre, y podrá visitarse hasta el 5 de enero, con la actuación de la Coral Discantus.

La instalación de este belén se enmarca tanto en el proyecto estratégico 'Murcia Barroca' como en el reciente hermanamiento entre Murcia y la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, formalizado hace unos días con la delegación encabezada por su alcalde, Antonio Mirra, acompañada por el comité asesor de 'Murcia 1200' y descendientes de la familia Salzillo.

El belén 'Laigmaniere' está formado por nueve piezas realizadas en barro policromado, atribuidas a Nicolás Salzillo y a su hijo Francisco, y pertenecientes al belén del convento de monjas agustinas del Corpus Christi de Murcia.

Estas figuras formaban parte de un conjunto mayor adquirido a comienzos del siglo XX por José Lamaigniere, que con el paso del tiempo se dispersó a través de herencias.

El conjunto incluye una Virgen María con el Niño, un San José apoyado en una columna, los Reyes Magos con sus pajes en adoración y dos ángeles, uno de ellos portando una filacteria.

Desde el punto de vista artístico, el belén Lamaigniere constituye un precedente fundamental del célebre belén que Francisco Salzillo realizó al final de su vida para el noble murciano Jesualdo Riquelme.

El estilo de las figuras guarda una notable similitud con otras obras conservadas por la familia Campderá, especialmente en los Reyes Magos.

El Niño Jesús, atribuible a Nicolás Salzillo, presenta rasgos característicos de su producción: frente alta y rizos ampulosos. La Virgen, por su parte, muestra los ojos rasgados propios de las primeras décadas de la obra de Francisco Salzillo.

Destaca también la figura de San José, situada en un segundo plano y apoyada en una columna, evocando una actitud melancólica similar a la Sagrada Familia de la parroquia de San Miguel de Murcia.

La exposición está comisariada por María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo, y Francisco Alegría, director del Museo de la Catedral.

Como complemento al belén, el Salón de Plenos acogerá de manera excepcional la exposición de cerca de una decena de imágenes del Divino Infante de los siglos XVII y XVIII, procedentes de diversas colecciones privadas.

Algunas de estas piezas se exhiben por primera vez al público, entre ellas hasta cuatro obras atribuidas a Nicolás Salzillo.

CONCIERTOS EN EL SALÓN DE PLENOS

Como cada año, a partir de las 20.00 horas, la exposición del belén estará acompañada por un programa de conciertos que enriquecerá la experiencia de la visita.

Así, actuarán Coral Discantus (20 de diciembre), Cuarteto Assai (21 de diciembre), Cuarteto Assai (23 de diciembre), Cuarteto de clarinetes de la Agrupación Musical de Beniaján (26 de diciembre), Ensemble de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos, en colaboración con la O.P.G.R.M. (27 de diciembre), Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres (2 de enero) y Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres (3 de enero).