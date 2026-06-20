Salud y la Ambulancia del Deseo seguirán cumpliendo los últimos anhelos de pacientes con enfermedades avanzadas

El acuerdo con la Ambulancia del Deseo se dirige a hacer realidad un objetivo vital de las personas enfermas. - CARM

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y la Fundación Ambulancia del Deseo han renovado el convenio de colaboración para apoyar la realización de actividades dirigidas a que pacientes con enfermedades avanzadas o final de vida puedan hacer realidad un deseo vital personal, familiar, profesional o social.

Todos los pacientes que se encuentren en esta situación, y que estén ingresados en algún centro sanitario de atención especializada del Servicio Murciano de Salud (SMS), ingresados por cuenta del SMS en centros sanitarios concertados, o que se encuentren en régimen de hospitalización domiciliaria pueden solicitar este servicio.

El nuevo acuerdo, que reemplaza al de 2019, amplía a los pacientes incluidos en el programa de cuidados paliativos o que estando en su domicilio puedan disfrutar de un permiso puntual con la finalidad de que la Fundación Ambulancia del Deseo pueda ayudarles a cumplir su objetivo.

En ambas situaciones es imprescindible que el médico o el equipo de profesionales a cargo del paciente comprueben que en el momento del deseo se dan las condiciones de salud precisas. La consejera de Salud, Isabel Ayala, destacó "el apoyo y el compromiso del Gobierno regional con esta Fundación y con los voluntarios que en ella trabajan de forma altruista, tras la firma de este nuevo acuerdo, con el que la Región de Murcia fue pionera a nivel nacional".

En este sentido, Ayala resaltó el valor de la labor de la Fundación, que "aporta un enfoque humano y personalizado, que permite cumplir, con apoyo de una ambulancia y un equipo sanitario, la voluntad de personas que por motivos de movilidad o por su enfermedad no pueden salir de su casa, hospital o residencia para cumplir su deseo".

La renovación de este convenio permite seguir cumpliendo deseos de pacientes en momentos especialmente difíciles, lo que refuerza la humanización de la asistencia sanitaria con todas las garantías para pacientes, profesionales y voluntarios.

El cumplimiento de esa experiencia se lleva a cabo en coordinación con los profesionales sanitarios que atienden al paciente, que son los encargados de hacer las recomendaciones que consideren oportunas respecto a la fecha idónea, los cuidados y tratamientos a administrar durante el permiso, entre otros aspectos.

Asimismo, para favorecer el confort y la comodidad del paciente, y siempre que resulte adecuado, podrá participar en el deseo un profesional vinculado a su atención en calidad de 'Profesional Invitado', con la conformidad del paciente y del propio profesional.

Esta participación permitirá que el deseo se desarrolle acompañado por una persona con la que el paciente ya mantiene una relación terapéutica y, al mismo tiempo, facilitará que los profesionales puedan compartir momentos especialmente significativos en la vida de los pacientes.

En virtud de este acuerdo se crea una comisión de seguimiento compuesta por la Fundación y la Coordinación Regional de Cuidados Paliativos. Se encargarán de la evolución y el asesoramiento de todas las actividades, así como de interpretar y resolver las dudas y discrepancias que puedan surgir.

Aunque el ámbito de aplicación de este acuerdo se sitúa en la Región de Murcia, excepcionalmente podrá valorarse la idoneidad de cumplir deseos de pacientes fuera de la Región.