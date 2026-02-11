Salud considera insuficiente la financiación que el Ministerio propone para el Marco Estratégico de Atención Primaria

Reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se celebró hoy 'online' - COMUNIDAD

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional considera "insuficiente" la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria propuesta por el Ministerio de Sanidad, al que destina 172,4 millones de euros para todo el territorio nacional, según ha informado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada este miércoles 'online'.

Este importe se desglosa en 85,3 millones de euros destinados a gastos corrientes y 87,1 millones para inversiones en acciones financiables con los fondos finalistas destinados a Atención Primaria y Comunitaria en 2026 para todas las comunidades autónomas.

Entre las acciones a las que se va a dar prioridad en Atención Primaria para 2026 se encuentran el desarrollo del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en personas mayores, el impulso de las escuelas de salud para la ciudadanía, y la revisión de la medicación en Atención Primaria, especialmente en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

También se incluye la puesta en marcha de programas de detección temprana de violencia de género en Atención Primaria, y la difusión de la Guía para la Prevención y abordaje de la exposición al alcohol en el embarazo.

Según palabras del titular de Salud, "esta financiación resulta totalmente insuficiente para abordar estas acciones prioritarias y la mejora de la atención primaria en 2026, mientras la Región de Murcia, en el presupuesto de 2025, destinó 563,5 millones de euros, 15 millones más que en el ejercicio anterior, para el primer nivel asistencial".

Todo ello, además, "sin seguir abordando el principal problema que afecta a Atención Primaria en todo el territorio nacional como es el déficit de profesionales".

"Son cinco años ya exigiendo al Gobierno de España un plan de medidas urgentes que aborde este déficit que se agudiza en Atención Primaria sin que la ministra de Sanidad haya hecho nada al respecto", ha dicho Pedreño.

El consejero de Salud ha vuelto a exigir que el Ministerio de Sanidad asuma su responsabilidad "por poner en jaque la sanidad pública, tras la firma el pasado 26 de enero del nuevo Estatuto Marco a espadas de los sindicatos médicos, lo que ha provocado una nueva convocatoria de huelga de los profesionales sanitarios que pone de manifiesto que la reforma ha sido improvisada, chapucera y sin memoria técnica, jurídica ni económica y además carece de rigor y de consenso con el personal sanitario".

Para Pedreño, ha quedado demostrada "la incapacidad de la ministra Mónica García para ofrecer una respuesta institucional adecuada y abordar un asunto de tanta relevancia y que afecta directamente a tantos profesionales como es este Estatuto, cuyo desarrollo ha llevado a los facultativos a una nueva convocatoria de huelga".

En la reunión celebrada también se ha informado sobre la Creación del Observatorio Nacional de Investigación en Cuidados propuesto por el Ministerio de Sanidad.