Salud defiende la reorganización estival del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y mantiene la atención "garantizada"

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha afirmado este martes que la clausura de una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, en Murcia, responde a una medida de reorganización de los recursos asistenciales que se ejecuta "todos los años" durante el periodo estival, y que sirve también para "mejorar" las instalaciones del centro.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Isabel Ayala, la atención sanitaria a los pacientes está "garantizada" y la actividad en el centro se mantiene "en condiciones óptimas", al tiempo que han remarcado que "no es cierto que los usuarios o los profesionales estén hacinados".

Estas afirmaciones responden a la diputada de Vox en la Asamblea Regional, Eugenia Sánchez, quien ha denunciado el cierre de una de las plantas.

Salud ha hecho también referencia al hecho de que la "falta de médicos" supone "un importante esfuerzo organizativo" para el Servicio Murciano de Salud y un "coste personal" para los profesionales de la red pública.