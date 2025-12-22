Salud destina 4,7 millones de euros a medidas de eficiencia energética en 66 centros de Atención Primaria

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante su visita a la nueva instalación fotovoltaica del centro de salud de San Andrés, en Murcia - CARM

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha destinado 4,7 millones de euros a impulsar medidas de eficiencia energética en 66 centros de Atención Primaria, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El titular de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este lunes en el centro de salud de San Andrés, donde se han instalado 180 paneles con una inversión de 140.000 euros, lo que generará un ahorro anual del 37 por ciento en la factura eléctrica y una reducción estimada de emisiones de gases efecto invernadero de 55 toneladas de dióxido de carbono al año.

En concreto, en el Área I de Salud, a la que pertenece el centro de atención primaria de San Andrés, se ha realizado una inversión de más de 740.000 euros, que supondrá un ahorro cercano a los 87.000 euros al año y una reducción anual de 115 toneladas de emisiones.

El consejero ha hecho balance de estas inversiones, enmarcadas en las medidas de eficiencia energética de la Estrategia de Mejora de Atención Primaria (EMAP) 2023/2026.

Los centros de salud de la Región ahorrarán más de 700.000 euros cada año con la instalación de placas solares. Esta cifra representa un 33 por ciento del consumo anual, en función de la evolución del precio de la electricidad y de las fluctuaciones del mercado, así como una reducción previsible anual de más del 25 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

PLACAS SOLARES EN 2026

Pedreño ha destacado que "el objetivo que nos hemos marcado es que todos los centros de salud de titularidad autonómica estén equipados con instalaciones fotovoltaicas en 2026".

El contrato global para la dotación de los 66 centros está financiado en un 40 por ciento por la Comunidad y en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia.

El objetivo de estas inversiones es mejorar la sostenibilidad global de los edificios y la mejora de la calidad energética. En particular, la reducción del consumo de energía eléctrica convencional, la disminución de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y el aumento de la eficiencia energética de las instalaciones. El periodo de amortización de la inversión es de cinco años.

El consejero ha señalado que "una de nuestras prioridades es la mejora del parque inmobiliario de la Atención Primaria mediante altos niveles de exigencia de calidad en los edificios de nueva construcción y la rehabilitación de los existentes".

Estas actuaciones en Atención Primaria complementan el Plan de Medidas de Eficiencia Energética de las Instalaciones Hospitalarias del SMS 2022/2030. La meta de todas estas actuaciones es optimizar los recursos e incrementar la eficiencia de los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud, e impulsar una economía limpia, así como restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.