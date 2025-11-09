Salud investiga una posible intoxicación alimentaria en un hotel de San Pedro del Pinatar que afecta a 20 personas

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salud Pública está investigando un posible una intoxicación alimentaria en un hotel de San Pedro del Pinatar que afecta a una veintena de personas, según han informa fuentes de la Consejería de Salud.

Los técnicos de Seguridad Alimentaria han recogido muestras para determinar el origen y han tomado medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel. En total, hay 20 afectados confirmados que han sido atendidos en lo servicios de Urgencias de Los Arcos y el SUAP de San Pedro con síntomas leves y sin que ninguno haya requerido ingreso.