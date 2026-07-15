Salud lleva a todos los hospitales la campaña que recuerda la prohibición de fumar

El director general de salud Pública y Adicciones, Jesús Cañavate (c), con personal de la consejería y del hospital Reina Sofía - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Salud, está reforzando el mensaje de la prohibición de fumar dentro y fuera de los espacios sanitarios de la Región de Murcia con la campaña 'En los hospitales, más respeto, menos humo'.

Esta iniciativa está dirigida tanto a usuarios como a los profesionales, y desde mayo recorre todos los centros hospitalarios con un expositor itinerante que informa y recuerda a la población que, tal y como establece la Ley 28/2005, no está permitido fumar en ninguna zona del recinto del hospital, incluyendo tanto los espacios al aire libre como los cubiertos.

El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Cañavate, ha señalado que "esta normativa es ampliamente conocida por todas las personas que acuden al hospital, ya sean profesionales, pacientes o acompañantes", y ha resaltado que "todos somos responsables de cumplir la ley".

Cañavate ha incidido en que la Dirección General de Salud Pública y Adicciones mantiene una coordinación constante con las áreas de salud de la Región para garantizar el cumplimiento de esta norma, y que se están llevando a cabo acciones para acabar con el consumo de tabaco en el recinto "de forma definitiva".

Además, el Servicio de Promoción y Educación para la Salud elaboró una guía que establece un sistema de monitorización de manera que cada hospital puede identificar el grado de cumplimiento de la normativa y pueda tomar medidas al respecto.

'PASA DE VAPEAR'

La Comunidad también ha desarrollado la campaña 'Pasa de vapear' por segundo año consecutivo. Como novedad, durante el mes de junio se llevó a cabo una acción de formación en las aulas de los centros educativos para prevenir el uso de vapeadores entre los más jóvenes. Las actividades están dirigidas a alumnos desde 5º de Primaria a 4º de Secundaria, y están enmarcadas en el Programa Argos.

"Debemos poner el vapeo en la diana para prevenir que se generalice su uso entre los más jóvenes. Está más que demostrado que vapear es la puerta de entrada al tabaquismo y, además, es nocivo para la salud en sí mismo", ha afirmado el director general.

Como ha explicado Cañavate, "el uso de vapeadores expone a quien los usa a sustancias tóxicas, ya que el aerosol contiene formaldehído, también conocido como metanal, y metales pesados, entre otros compuestos dañinos".

El consumo de vapeadores conlleva problemas pulmonares como bronquitis, asma y el desarrollo de patologías cardiacas. Además, la mayoría contiene nicotina, sustancia altamente adictiva.