Salud ofrece recomendaciones para protegerse ante el exceso de temperaturas

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente en Murcia. - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, tiene activado el 'Plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas', que monitoriza diariamente los umbrales térmicos específicos en las cinco zonas climáticas de la Región y ofrece recomendaciones para protegerse ante el exceso de temperaturas.

Así, ante el riesgo de deshidratación y posibles efectos adversos de calor, la Consejería subraya la importancia de proteger a las personas vulnerables, como bebés, niños, embarazadas, mayores de 65 años y enfermos crónico, según informa la Comunidad.

Para reforzar esta prevención, Salud recomienda seguir el decálogo disponible en Murciasalud, que incluye beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed, y evitar excitantes, por lo que aconsejan limitar el consumo de alcohol, cafeína y azúcares. En cuanto a la alimentación, indican que es mejor realizar comidas ligeras que contengan frutas y verduras.

Asimismo, desde la Consejería de Salud recomiendan evitar el deporte al aire libre en horas centrales del día, vestir preferentemente con ropa clara, holgada y transpirable y usar sombreros, gafas y crema de alto factor para protegerse del sol.

Salud recuerda que los síntomas de los golpes de calor incluyen fiebre superior a 40°C, confusión o piel caliente. Ante una urgencia, se debe llamar al '1-1-2'.Mientras, se debe refrescar a la persona con agua y llevarla a una zona fresca.

El plan, que estará activo hasta el 30 de septiembre, define cuatro niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas que vienen identificados por un código de colores: nivel 0 (ausencia de riesgo) y los niveles 1 (bajo riesgo), 2 (riesgo medio) y 3 (alto riesgo), que indican riesgo creciente para la salud y cuyos colores son amarillo, naranja y rojo, respectivamente, a fin de facilitar la identificación de cada una de estas situaciones.