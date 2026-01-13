Salud prorroga dos semanas más la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales, centros de salud y SUAP

Archivo - Personal sanitario con mascarilla - CARM - Archivo

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicará este jueves la orden de la Consejería de Salud que prorroga el uso obligatorio de la mascarilla desde el 15 hasta el 28 de enero, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta medida seguirá vigente en hospitales públicos y privados, centros de salud de Atención Primaria y centros de Salud Mental, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP).

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en la Región de Murcia, y se prorrogó a finales de diciembre hasta el 14 de enero.

Estas decisiones se han adoptado "siempre en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables", ha incidido el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

"Es una medida que, además, nos permite anticiparnos a los posibles efectos que el aumento de las infecciones respiratorias agudas pudiera tener en la presión asistencial", ha explicado.

AUMENTO DE LA INCIDENCIA

Según el informe de Epidemiología publicado este martes, la incidencia de infecciones respiratorias agudas aumentó en la semana del 5 al 11 de enero en un 5 por ciento respecto a la anterior.

En concreto, la incidencia de la bronquitis y bronquiolitis experimentó un aumento del 5 por ciento, mientras que la incidencia por gripe bajó un 18,5 y el Covid-19, un 33,3 por ciento.

Según ha precisado Pedreño, "aunque el aumento de la incidencia es menor que semanas anteriores, consideramos necesario que en los centros sanitarios se siga haciendo uso de la mascarilla por parte de profesionales, pacientes y familiares que visitan o acompañan".

La Consejería de Salud ha incidido en que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas, por lo que insiste en la importancia del lavado de manos frecuente.

La orden emitida por la Consejería de Salud, que se prorroga hasta el 28 de enero, recomienda el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día (públicos, concertados o privados); en las consultas sanitarias privadas donde exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las farmacias.