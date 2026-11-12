Salud ratifica el acuerdo con los sindicatos para mejorar el modelo asistencial del sistema sanitario público

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MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado el 'Acuerdo sobre medidas para la mejora del modelo asistencial y de las condiciones de ejercicio profesional en el Servicio Murciano de Salud'.

Este acuerdo, alcanzado de forma unánime entre la Consejería de Salud y todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, contempla casi 40 medidas que repercutirán tanto en la mejora del modelo asistencial y de organización de los servicios sanitarios, como en las condiciones laborales de todos los profesionales: médicos, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares, celadores, personal administrativo y el conjunto de categorías profesionales que forman parte del Servicio Murciano de Salud (SMS).

La puesta en marcha de estas medidas tiene un impacto económico previsto de 50 millones de euros en dos años.

En virtud de este documento, los centros de salud podrán activar los módulos para reducir las esperas de los ciudadanos, o que la actividad quirúrgica podrá intensificarse también en horario vespertino para reducir la lista de espera en los quirófanos del SMS.

Además, el Gobierno regional se ha comprometido a crear 20 nuevas plazas para médicos de Urgencias, durante el primer semestre de 2027, y poner en marcha más mecanismos de fidelización de los MIR que realizan su formación en alguno de nuestros hospitales públicos, entre otras medidas.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas se creará una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año o cuando lo demande alguna de las partes. Comisión que estará abierta a la participación de otras organizaciones sindicales.