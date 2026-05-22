Salud recomienda la autoexploración frecuente para la prevenir el melanoma y otros tipos de cáncer de piel

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MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha lanzado recomendaciones para prevenir el melanoma y otros tipos de cáncer de piel, entre las que destaca la importancia de realizarse autoexploraciones de forma periódica de los lunares de la piel y consultar al médico de Atención Primaria cuando se detecte alguna lesión pigmentada sospechosa.

Coincidiendo con el Día Mundial del Melanoma, que se celebra mañana, 23 de mayo, para concienciar sobre su prevención, Salud ha apuntado que detectar cambios en la forma y el color de determinados lunares cutáneos puede ser clave para poder llevar a cabo un diagnóstico precoz y dar al paciente un tratamiento adecuado.

Se estima que cada año se detectan 300 nuevos cánceres de piel, de los que 180 aproximadamente son melanomas.

Por ello, desde la Consejería se recuerda que se puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel protegiéndose de las radiaciones solares, que son las principales responsables de desencadenar esta enfermedad, usando un fotoprotector adecuado a cada tipo de piel todo el año y cubrirse con ropa siempre que sea posible cuando se permanezca mucho tiempo al aire libre.

DIFERENTE APARIENCIA

El melanoma cutáneo o maligno es un cáncer que tiene su origen en los melanocitos. La mayor parte de las células del melanoma continúan produciendo melanina, de ahí que usualmente sean de color marrón muy oscuro o negros. Sin embargo, algunos pueden ser de color rosa claro o incluso blancos; de ahí la importancia de consultar con el facultativo ante cualquier alteración inusual que se observe en la piel.

Aunque pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, los melanomas son más frecuentes en las piernas, en el caso de las mujeres, y en el tronco, en los hombres. Sin embargo, en ambos sexos los lugares más comunes son el cuello y el rostro, por ser zonas que se encuentran en contacto directo con el sol durante todo el año.

Desde Salud se pide prestar especial atención a los niños, ya que la mayoría de las radiaciones solares perjudiciales se reciben antes de los 18 años.

Además, se recuerda que hay que evitar la exposición solar directa en menores de seis meses y, en menores de un año, evitar la exposición prolongada y usar filtros físicos de protección.