Salva Espín, Mario Domínguez, J Campoy y Nacho Fernández diseñan el cartel del Murcia Manga Experience

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Salva Espín, Mario Domínguez, J Campoy y Nacho Fernández han sido los encargados de diseñar el cartel de la próxima edición del Murcia Manga Experience, en el que han plamado diferentes técnicas artísticas en la misma obra haciendo un guiño a la primavera y a las Fiestas de Primavera con una sardina, que se configura como una declaración visual que anticipa el espíritu del evento, que se celebrará a las puertas de la primavera.

Estos artistas acumulan una dilatada e importante trayectoria, como lo prueba el hecho de que Salva Espín, ilustrador y diseñador de cómics, trabaja para Marvel y por sus manos han pasado personajes tan importantes del mundo del cómic como El Increíble Hulk, Deadpool, Spider-Man, Lobezno, Capitán América, La Patrulla X.

En el caso de J. Campoy, este diseñador se encarga, desde 2018, de los posters de los conciertos de grupos tan emblemáticos como The Rolling Stones, Megadeth, Slipknot o Guns 'n' Roses; por las manos del ilustrador Mario Domínguez han passado Mortadelo y Filemón o las Tortugas Ninja; y en el caso de Nacho Fernández, es guionista y dibujante de cómic de los universos Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco, entre otros.

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, junto al el director del Manga Experiencie, Tony Fernández y la coordinadora del mismo, Yolanda Castaño, ha presentado la imagen anunciadora del festival, que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo.

En opinión de la concejal, eventos como el Murcia Manga Experience "demuestran el potencial de Murcia como ciudad referente en la organización de grandes eventos, que reflejan el espíritu cultural, dinámico e innovador del municipio".

Por ello, "una edición más, Murcia se va a rendir ante el Murcia Manga Experience, un festival que no deja de crecer, pero sin perder su esencia, y eso se refleja perfectamente en el nuevo rumo que marca este cartel".

Así, el cartel ha sido definido por los organizadores como "el más ambicioso hasta la fecha", con una propuesta que combina cuatro estilos diferentes (manga, cine, cómic y música) en una auténtica "explosión creativa" pensada para convertir la imagen del festival en una declaración de intenciones.

Y es que, el diseño reúne referencias que van desde personajes como Mortadelo y Filemón, hasta Superman, Dragon Ball o One Piece. Asimismo, el festival ha estrenado un nuevo logo que refleja el crecimiento y el nuevo rumbo del evento al presentar una imagen renovada que mantiene su esencia, pero que apunta a una etapa de consolidación y expansión.

La presentación del cartel coincide con el lanzamiento de las entradas para el evento, que desde este miércoles están a la venta a través del enlace 'https://entradium.com/events/manga-experience-murcia-murcia'.

"Iniciamos ya la cuenta atrás para una edición muy especial de Murcia Manga Experience, que se consolida como uno de los eventos culturales más singulares de nuestro municipio", ha concluido Sofía López-Briones.

El cartel ha sido realizado por un equipo de artistas de primer nivel, vinculados al cómic, la ilustración y el diseño musical. Así, durante la presentación, los autores han explicado que el objetivo era crear una imagen potente, reconocible y llena de guiños, capaz de representar la diversidad de propuestas del festival y su conexión con Murcia.