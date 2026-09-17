La Salvamar Draco acude al rescate de 15 inmigrantes a bordo de una embarcación cerca de San Pedro del Pinatar

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Una embarcación con 15 inmigrantes irregulares a bordo ha alertado este mediodía al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia de que cuatro de sus ocupantes se encontraban heridos en estado crítico, según ha informado la delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La embarcación se encontraba a unas cinco millas náuticas de San Pedro del Pinatar, por lo que, ante la posible emergencia sanitaria, una embarcación de Cruz Roja ha salido desde este municipio a su encuentro. Una vez localizada la embarcación, los efectivos de Cruz Roja han comprobado que no había ninguna persona herida ni en estado crítico a bordo.

En estos momentos, la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Draco se encuentra de camino para rescatar a los 15 inmigrantes y trasladarlos hasta Cartagena.