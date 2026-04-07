San Javier acoge el Campeonato Regional de Windsurfer, la clase monotipo inspirada en las tablas de los 70 y 80

Presentación de la regata 'Murcia Windsurfer International Weekend', correspondiente al Campeonato Regional de Windsurfer - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Las tablas de windsurf vintage de los años 70 y 80 llenarán el próximo fin de semana el Mar Menor en la regata 'Murcia Windsurfer International Weekend', correspondiente al Campeonato Regional de Windsurfer, en el que ya se han inscrito 70 participantes de distintos puntos de España y una delegación de Finlandia.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez; el vicepresidente del club organizador, 'Windsurfer Mar Menor', Esteban Martínez, y el presidente de la Federación de Vela de la Región, Arturo García, han presentado en el Ayuntamiento de San Javier, el campeonato que tendrá su sede en el Camping Mar Menor los días 11 y 12 de abril.

La clase windsurfer se caracteriza por ser monotipo, por lo que al tratarse de velas del mismo modelo se establecen categorías por peso masculina y femenina, según ha informado el Ayuntamiento.

El campo de regatas se ha establecido entre el camping Mar Menor, La Manga del Mar Menor y Santiago de la Ribera.

Las pruebas están previstas para el sábado 11, a las 13.00 horas, y el domingo, a partir de las 11.00, con una buena previsión de vientos. Se realizarán nueve mangas, incluyendo una prueba de larga de distancia.

La entrega de trofeos está prevista el domingo, a la finalización de las pruebas, en la sede del campeonato, el Camping Mar Menor.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha felicitado al club Windsurfer Mar Menor, creado recientemente en San Javier, por la organización de un evento "que atraerá a un gran número de público a nuestro municipio donde podrán conocer el magnífico campo de regatas que es el Mar Menor".

Martínez ha animado a la población a conocer esta modalidad de deporte náutico acercándose al Camping Mar Menor, donde tiene su sede fija el club.

Asimismo, el presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia, Arturo García, ha agradecido al club y al Ayuntamiento de San Javier la organización de la regata y su apoyo a los deportes náuticos.

Esteban Martínez, del club organizador, ha subrayado lo especial de la regata al tratarse de velas de inspiración vintage y ha invitado al público a seguir desde la playa la regata durante todo el fin de semana, "en el que habrá 50% competición y 50% diversión".