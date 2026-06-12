San Javier adjudica la redacción de su nuevo PGMO por casi 800.000 euros

Pleno del Ayuntamiento de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato para la redacción de su nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), según ha informado el Consistorio.

El encargo ha recaído en la Unión Temporal de Empresas (UTE) por un importe total de 795.207 euros, una cuantía que el Consistorio abonará en cinco anualidades entre 2026 y 2030.

El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, ha detallado que los trabajos se centrarán en actualizar el planeamiento que ya estaba aprobado, pero que sigue pendiente de los últimos informes de Carreteras desde hace años.

Martínez ha justificado la necesidad de esta revisión técnica para adaptar el marco urbanístico a las nuevas normativas medioambientales, turísticas y de planeamiento, así como a las realidades socioeconómicas del municipio.

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Pleamar y Vox, la abstención del Grupo Mixto y el rechazo del PSOE.

LUZ VERDE AL CENTRO DE SALUD Y RECUPERACIÓN DE SUELO EN LA MANGA

En la misma sesión, la Corporación ha aprobado por unanimidad la cesión de un inmueble municipal de la calle Maestra Sabina Ruiz Jover a la Comunidad Autónoma para la construcción del centro de salud de Santiago de la Ribera.

El acuerdo fija un plazo máximo de cinco años para la ejecución del proyecto por parte del Gobierno regional; de lo contrario, la titularidad del terreno revertirá al Ayuntamiento. Las dependencias de Servicios Sociales que albergaba este edificio se trasladarán a la avenida Sandoval.

Asimismo, el Ayuntamiento ha culminado el trámite para recuperar el suelo público costero ocupado por el restaurante 'Paquebote' en La Manga del Mar Menor.

La decisión se sustenta en dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) que declaraban la nulidad de la ocupación, un proceso que se ha agilizado después de que la mercantil haya accedido a devolver los terrenos de forma voluntaria.

VENTA DE PARCELAS, AYUDAS AL TAXI Y OFENSIVA POLÍTICA

En el plano económico, el Pleno ha adjudicado una parcela comercial de 3.234 metros cuadrados en el Plan Rotonda El Mirador por 704.583 euros --más del doble de su precio de salida-- a un grupo de cinco empresas.

El dinero recaudado se destinará a la compra de terrenos para infraestructuras públicas, prioritariamente orientadas a la lucha contra las inundaciones. Por contra, los otros seis lotes residenciales de la subasta han quedado desiertos y se iniciará una nueva tasación.

También se ha aprobado inicialmente la ordenanza para subvencionar la compra de taxis adaptados y una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la reforma del hotel Lido.

En el apartado de mociones, PP, Vox y Pleamar han aprobado una resolución de condena a los presuntos casos de corrupción en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Por último, se ha aprobado por unanimidad instar al Ministerio del Interior a reforzar las plantillas y medios materiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional frente al narcotráfico en el litoral de la Región de Murcia, y se ha validado de urgencia una bolsa de 6.000 horas extra para la Policía Local de cara a cubrir el segundo semestre del año.