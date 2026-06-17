San Javier celebrará la Noche de San Juan con hogueras, música y actividades

La Noche de San Juan se celebrará con hogueras, música y actividades festivas en San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor celebrarán este próximo martes la noche de San Juan con una programación que incluye la quema de hogueras, música y actividades.

La concejala de Festejos, Isabel Madrid, ha presentado los actos festivos acompañada por la presidenta de La Manga Consorcio, Esperanza Nieto y otros colaboradores como Rubén Marcos y Agustín Alfaro.

"Se trata de una de las noches más especiales del año, vinculada a nuestras tradiciones, al encuentro vecinal y al inicio de la temporada de verano", ha afirmado Isabel Nieto.

En San Javier, la fiesta se concentrará en el Parque Almansa con actividades infantiles de ocio como games show, karts a pedales, maquillaje, tatuajes temporales, hinchables, diana gigante y atracción de gominolas para los más pequeños.

Además habrá foodtrucks y la actuación del grupo Serendipity que pondrá música a la noche que acabará con un espectáculo de fuego, que sustituirá a la hoguera.

En Santiago de la Ribera la fiesta tendrá lugar el 23 de junio de 21.00 a 1.00 horas y destaca la presencia de conocidos DJ's residentes de discotecas de la zona entre los que se encuentran Dani Dj, Paco Zapata y Mr. Arbi, todo ello con un espectáculo de efectos especiales de iluminación que contribuirán a preparar el ambiente junto al Mar Menor, donde arderá una única hoguera municipal, en la zona de playa de El Pescador.

En La Manga del Mar Menor la fiesta se prolonga los días 23 y 24 , en la explanada junto polideportivo, km 12 de la Gran Vía, con dos jornadas en las que habrá puestos artesanales , puestos de comida, conciertos, sesiones de DJ , hinchables, pasacalles, y zancudos , entre otras actividades para todas las edades. El punto álgido de la fiesta será la noche del 23, previa a San Juan, con la tradicional hoguera.

Isabel Madrid ha agradecido la colaboración de las concejalías de Festejos, Turismo, Parques y Jardines, el Consorcio de La Manga, la Asociación Vecinal de Cultura, Deporte y Ocio de La Manga del Mar Menor, promotores y otras concejalías y agrupaciones que trabajan para que estas fiestas sean un éxito.

Madrid ha señalado que "con esta programación queremos ofrecer alternativas de ocio para todos los públicos , en nuestros espacios públicos y seguir dinamizando nuestros núcleos urbanos en este comienzo de verano".

La concejala de Fiestas ha apuntado que unos días después, el 26 y 27 de julio se celebrará en Santiago de la Ribera el evento 'La Mar de Risas', un festival de humor con la participación de Pepe Céspedes, Chely Capitán y Toni Rodríguez, y con la II Tour Fest, una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, artesanía y actividades náuticas en Santiago de la Ribera.