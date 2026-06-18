San Javier dedica la portada de su anuario de 2025 a la desaparecida Patrulla Águila

Anuario 2025 de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha presentado este jueves el Anuario 2025 del municipio, una publicación que cumple cinco años editándose en formato revista y digital, y que recopila un resumen detallado con los hitos y acontecimientos más destacados de la gestión municipal durante el pasado año.

La portada de esta edición está dedicada de forma monográfica a la ya desaparecida Patrulla Águila, que se despidió tras 40 años de historia dejando atrás los emblemáticos aviones C-101 para dar la bienvenida a los nuevos Pilatus y a la Formación Mirlo.

La revista cuenta con un total de 58 páginas editadas directamente por el Consistorio en las que se repasa la actividad institucional, social, cultural y económica de la localidad, abarcando áreas que van desde las infraestructuras hasta los servicios para mayores.

El Ayuntamiento ha realizado una tirada inicial de 1.000 ejemplares impresos que ya se pueden retirar de forma gratuita en las dependencias municipales y establecimientos públicos, y ha avanzado que próximamente estará disponible la versión digital descargable a través de la página web corporativa.

En el plano de las infraestructuras y la transformación urbana, el anuario destaca proyectos ejecutados a lo largo del pasado ejercicio, tales como la inauguración del renovado parque 'Príncipe de Asturias' en Santiago de la Ribera, la reconversión de la Vereda del Vinco en una gran zona de ocio con capacidad inundable, o la demolición de las antiguas galerías comerciales del entorno del Doblemar, en La Manga.

Asimismo, se reseña la creación del nuevo aparcamiento de Santiago de la Ribera --dotado con 174 plazas--, la apertura del carril bici que conecta esta pedanía con Los Narejos y la puesta en marcha del nuevo edificio de Formación Profesional en el IES Mar Menor.

ACTUACIONES SOCIALES, TURÍSTICAS Y HOMENAJES

Dentro del balance social, la publicación recoge el trabajo de campo sobre 'Envejecimiento 2.0' desarrollado por la Concejalía de Derechos Sociales y Familia en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) para radiografiar la situación de la tercera edad en el municipio, además de la consolidación del Servicio Respiro destinado al apoyo de cuidadores.

En materia de seguridad, se destaca la modernización de la Policía Local con la adquisición de cuatro nuevos vehículos patrulla. El ámbito turístico y de promoción económica tiene un espacio propio con la reseña de la primera edición del 'Investor Day', un evento organizado para dinamizar el sector y buscar salidas comerciales e inversión para la planta hotelera.

En clave reivindicativa, el texto recuerda el posicionamiento institucional del Ayuntamiento de San Javier en defensa del sector agrícola de la comarca, personificado en su apoyo a los regantes del trasvase Tajo-Segura.

ADIÓS A LA PATRULLA ÁGUILA Y RECUERDO A BORJA GÓMEZ

Uno de los capítulos con mayor carga emotiva se centra en el festival aeronáutico 'Aire 25', un evento masivo que congregó en San Javier a casi medio millón de personas para presenciar la despedida de la Patrulla Águila en su 40 aniversario.

Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento rindió tributo a la unidad militar con la instalación de una escultura conmemorativa realizada por el artista Manuel Páez en el parque Almansa.

La crónica cultural e histórica del año se completa con el regreso del Nazareno tras su proceso de restauración, así como con el hallazgo histórico de la autoría del Cristo de las Ánimas, atribuido formalmente al escultor barroco Nicolás Salzillo.

Finalmente, las páginas de la revista sirven para promocionar herramientas públicas de servicio ciudadano como la Agencia de Desarrollo Local y la plataforma Línea Verde, reservando un espacio para el recuerdo y el "triste adiós" que el municipio brindó al joven piloto local de motociclismo Borja Gómez, fallecido en el circuito francés de Magny-Cours.