San Javier estrena un Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) de Afemar

La Consejera De Política Social, Familias E Igualdad, Conchita Ruiz, Junto Con El Alcalde De San Javier, José Miguel Luengo, Durante El Acto De Inauguración Del Nuevo SEPAP De Afemar - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha destinado 300.000 euros de fondos Next Generation a la creación del nuevo Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) de Afemar en San Javier. Este centro, dirigido a personas con problemas de salud mental, es el segundo que abre la asociación en la comarca del Mar Menor. El inmueble, con capacidad para atender a una treintena de usuarios, se ha construido atendiendo a las demandas de las personas beneficiarias del servicio para mejorar la atención y garantizar su bienestar.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha participado en el acto de inauguración de este nuevo SEPAP. "Ampliamos, con la apertura de este nuevo centro, el servicio para mejorar la autonomía personal y social de personas con problemas de salud mental en la Región. Continuamos así mejorando la red de recursos con ese fin, en este caso, en San Javier, con un centro adaptado a los usuarios y al nuevo modelo de atención centrado en la persona", ha destacado Ruiz.

"Aquí van a disponer de una intervención más personalizada, todas las actividades terapéuticas, formativas y de ocio se configuran con un enfoque individualizado, dirigido a promover su bienestar y también su integración en la comunidad. Es el objetivo de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, que en la Región cuentan con 378 plazas", ha añadido la consejera.

Durante el acto, el alcalde de San Javier ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para hacer posible este proyecto. "Es un día para celebrar que cuando la sociedad, las administraciones y organizaciones como Afemar trabajan juntas, los resultados llegan a las personas que más lo necesitan".

El nuevo centro, construido sobre una superficie de cerca de 350 metros cuadrados, es un espacio totalmente accesible, que se encuentra dividido en dos áreas flexibles y adaptables a las actividades que se desarrollen. Esto es posible a la instalación de paneles móviles de manera que el centro se puede convertir desde una gran sala hasta cuatro más reducidas.

Además, se trata de una infraestructura eficiente a nivel energético, consta de sistemas de aerotermia, energía solar y carpintería exterior construida para contribuir al aislamiento térmico del inmueble.

José Miguel Luengo ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con Afemar desde sus inicios y ha agradecido la labor que desarrolla la asociación. "Gracias a organizaciones como Afemar, San Javier tiene alma. Siempre decimos que somos tierra, mar y aire, pero el alma la ponen entidades que cuidan de las personas y trabajan cada día por mejorar su calidad de vida".

Afemar, la asociación de familiares de personas con enfermedad mental y trastorno generalizado del desarrollo infanto-juvenil de la comarca del Mar Menor, cuenta con diversos centros financiados por la Dirección General de Personas con Discapacidad. El centro de día para personas con trastorno mental crónico, que cuenta con 31 plazas concertadas y una financiación anual de 405.000 euros, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de San Pedro del Pinatar, que atiende a 8 personas y dispone este año de una financiación del IMAS de 41.000 euros, y una vivienda tutelada en el mismo municipio, con 8 plazas concertadas y una financiación de 209.000 euros este año.