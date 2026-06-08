San Javier instala cuatro estaciones públicas de recarga de patinetes y bicicletas eléctricas, en institutos y polidepor

San Javier instala cuatro estaciones públicas de recarga de patinetes y bicicletas eléctricas, en institutos y polideportivo - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha instalado cuatro estaciones de recarga para vehículos de movilidad personal, concretamente patinetes y bicicletas eléctricas en diferentes puntos que concentran un alto volumen de usuarios potenciales como el Polideportivo municipal, el IES Ruiz de Alda, IES Mar Menor y Universidad del Deporte.

Cada una de estas estaciones, que son de acceso público, están equipadas con un dispositivo de recarga, que permite la conexión simultánea de cuatro patinetes y tres bicicletas eléctricas, garantizando seguridad eléctrica y facilidad de uso, según han informado desde el Consistorio.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el eje referido a la mejora de eficiencia energética, busca fomentar el uso del transporte limpio entre estudiantes y población en general. Asimismo permite contribuir a los objetivos locales de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones y mejorar la seguridad, evitando la improvisación en la recarga de estos dispositivos.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa ha señalado que San Javier ha experimentado un notable incremento en el uso de este tipo de vehículos, en sintonía con la tendencia creciente general hacia formas de transporte más sostenibles, "por lo que hemos creado este nuevo servicio para dar respuesta a esta situación aportando eficiencia y seguridad al uso de estos vehículos".

Masegosa ha subrayado que los objetivos de esta iniciativa son brindar este tipo de infraestructura a los usuarios, impulsar la movilidad sostenible, reducir dependencia de automóvil, favorecer el uso seguro, ordenado y responsable de los vehículos de movilidad personal y contribuir a los compromisos medioambientales que se ha marcado el municipio como la promoción de transporte eléctrico de cero emisiones.

El proyecto, ya finalizado, ha supuesto una inversión de 42.746,43 euros y está encuadrado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-next Generation EU.