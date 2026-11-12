San Javier prevé poner en marcha su primer servicio municipal de autobuses urbanos el 1 de marzo de 2027 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El primer transporte urbano de San Javier tendrá cinco líneas y autobuses híbridos

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado el reajuste de las anualidades del contrato del nuevo servicio municipal de transporte urbano, cuya puesta en marcha está prevista para el 1 de marzo de 2027. La propuesta ha contado con los votos favorables de los grupos Popular, Socialista, Vox y Pleamar, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido.

Se tratará del primer servicio municipal de autobuses urbanos del municipio y contará con cinco líneas que conectarán el casco urbano con Santiago de la Ribera, El Mirador, Roda y otros puntos de San Javier. Los autobuses circularán de lunes a domingo, entre las 7.00 y las 23.00 horas, con hasta siete frecuencias diarias en las conexiones con las pedanías y dos líneas circulares entre San Javier y Santiago de la Ribera, con una frecuencia prevista de 30 minutos.

La flota estará integrada por cinco autobuses híbridos y el servicio contará con tarifas asequibles, descuentos para jóvenes, jubilados, familias numerosas y personas con discapacidad, así como bonos para usuarios habituales. La nueva red pretende facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos para estudiar, trabajar, acudir a servicios públicos o realizar gestiones sin depender del vehículo privado, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

El reajuste aprobado responde a una adaptación de la planificación presupuestaria a la nueva previsión de inicio del servicio. Aunque inicialmente se había estimado que comenzaría en noviembre de 2026, la empresa adjudicataria dispone de seis meses desde la adjudicación para completar los trámites técnicos, administrativos y operativos necesarios.

De este modo, se modifica la distribución de las anualidades para adecuarla al comienzo previsto el 1 de marzo de 2027, sin que ello suponga cambios en el importe total del contrato, su duración ni las condiciones de adjudicación.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción de Vox sobre las deficiencias detectadas en las obras del CEIP Nuestra Señora de Loreto, que ha sido enmendada por el Partido Popular.