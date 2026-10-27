San Javier trabaja para construir una residencia universitaria para la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU

Visita a la parcela municipal que será objeto de cesión a la UMU - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luego, y el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, se han reunido este martes para abordar el futuro de una residencia universitaria vinculada a la Facultad de Ciencias del Deporte, de la UMU, en San Javier.

A esta reunión también ha asistido el decano de la Facultad, Alejandro J. Sánchez Pay, el vicerrector de Infraestructuras , Eloy Villegas, los concejales de Deportes, Sergio Martínez y de Urbanismo, Antonio Martínez, el arquitecto municipal y los equipos técnicos de ambas instituciones, han informado desde el Consistorio.

Luengo ha trasladado al rector y a su equipo las gestiones que ya está realizando el Ayuntamiento de San Javier para la cesión de una parcela municipal a la UMU para la construcción de una residencia de estudiantes que estaría ubicada en las inmediaciones de la Facultad.

En este sentido, el alcalde ha destacado la importancia de contar en el municipio con una infraestructura de este tipo para la Facultad que ha pasado de los 400 a los casi 1.000 alumnos, un número que se prevé aumentar.

Actualmente la Facultad ofrece el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, los dobles grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Nutrición Humana y Dietética, y el Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además ofrece el Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el doble título de Formación del Profesorado y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Tras la reunión en el Ayuntamiento el alcalde y el rector de la UMU han visitado la parcela municipal que será objeto de cesión a la UMU y después la Facultad donde comprobaron el funcionamiento de las nuevas instalaciones como el pabellón y las aulas anexas que ya se encuentran a pleno rendimiento.