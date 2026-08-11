San Javier trabaja en la prevención ante posibles episodios de lluvias intensas en septiembre

Reunión de prevención ante lluvias torrenciales - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha convocado a los servicios municipales para una reunión de coordinación sobre los trabajos de prevención ante los episodios de lluvias torrenciales que pueden producirse durante el mes de septiembre.

En el encuentro han participado los concejales y los responsables de las áreas de Policía Local, Protección Civil, Educación, Servicios Sociales y Servicios Públicos, junto a las empresas concesionarias de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y abastecimiento de agua, han informado desde el consistorio.

Como primera medida preventiva se está llevando a cabo una batida de limpieza y revisión de colectores, tanques de tormentas, cunetas, rejillas, imbornales y otros elementos de la red de drenaje. También se inspeccionarán puntos en los que habitualmente pueden acumularse residuos o escombros para evitar que estos materiales obstaculicen la evacuación del agua en caso de precipitaciones intensas.

El alcalde ha señalado que "es importante anticiparnos con las labores de limpieza y, sobre todo, mantener una buena coordinación entre todos los servicios para reducir posibles riesgos".

La reunión ha servido además para revisar e incidir en los mecanismos de coordinación entre los distintos departamentos y servicios municipales ante una eventual situación de emergencia.

Como novedad, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Protección Civil, pondrá en marcha charlas informativas en las distintas pedanías del municipio con el objetivo de formar a la población sobre las medidas de prevención y las pautas de actuación ante episodios de inundaciones.