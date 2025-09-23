Sánchez (PSOE) insta al Gobierno murciano a que "se siente a negociar" para la reforma del sistema de financiación

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por la Región de Murcia, Inma Sánchez, ha asegurado que si el presidente Fernando López Miras "no acepta la quita de la deuda que ofrece el Gobierno de España, estará traicionando a toda la ciudadanía de la Región" y ha instado a que "se siente a negociar" para la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Lo estará haciendo porque se trata de nuestros servicios públicos, del bienestar de la gente de la Región de Murcia, y el Gobierno regional se debe a ello, y no al bienestar del señor Feijóo en la oposición", ha señalado.

Además, Sánchez ha destacado la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tiene claro, lo ha ofrecido a las comunidades y el Ejecutivo regional tiene que sentarse a negociar, mejorando con ello nuestros servicios públicos, nuestra calidad de vida y nuestro bienestar".

Según la senadora socialista, el Gobierno de López Miras "tiene que sentarse en esa mesa a negociar el sistema de financiación autonómica, que no le pertenece al Partido Popular, le pertenece a toda la ciudadanía de la Región de Murcia".

En este sentido, ha remarcado que, "frente los compromisos de un Gobierno de España que ofrece soluciones a la Región de Murcia y de un secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que apuesta por el entendimiento, el PP traiciona los intereses de esta Comunidad, renuncia al fortalecimiento de los servicios públicos y solo piensa en mantener el régimen de 30 años que ha llevado a la Región a la pobreza".

"López Miras tiene que aceptar la quita de la deuda que ofrece el Gobierno de España, porque somos una de las regiones que más necesita avanzar en indicadores y en cohesión social", ha reiterado.

Por ello, ha exigido al Gobierno regional que "cumpla con su responsabilidad y haga su trabajo, que no traicione a la ciudadanía de esta tierra y trabaje de una vez por todas para quienes se debe".