Santomera implantará una red de monitorización de la calidad del aire con cinco estaciones inteligentes

SANTOMERA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera implantará un nuevo sistema de monitorización de la calidad del aire mediante la instalación de cinco estaciones de sensorización ambiental distribuidas por diferentes puntos del municipio. Este proyecto permitirá obtener información continua y en tiempo real sobre la calidad del aire.

Las estaciones estarán equipadas con sensores capaces de medir distintos parámetros ambientales, entre ellos la concentración de partículas contaminantes, la temperatura, la humedad relativa y otros indicadores relevantes para conocer el estado de la atmósfera, según han informado desde el Consistorio.

La información se integrará en la plataforma SmartRegion de la Región de Murcia, lo que facilitará el seguimiento permanente de los datos y contribuirá a la toma de decisiones basadas en información objetiva.

La concejala de Transformación Digital, María José Gil, ha explicado que "con esta actuación damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la protección de la salud".

Gil ha subrayado que la nueva red de monitorización "permitirá disponer de datos fiables para el control y seguimiento de la calidad del aire, favoreciendo la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental del municipio y el bienestar de los vecinos".

"La implantación de este sistema sitúa a Santomera entre los municipios que apuestan por la tecnología como herramienta para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, inteligente y respetuoso con el medio ambiente", ha concluido.

La iniciativa está financiada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de las ayudas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el impulso de las ciudades y territorios inteligentes.