Santomera impulsa el emprendimiento sostenible y la innovación local con las jornadas 'Santomera Idea'

Jornadas 'Santomera Idea' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera celebró la pasada semana unas jornadas dedicadas a la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, en el marco del proyecto 'Santomera en Movimiento: Innovación y Sostenibilidad para el Futuro', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciativa se enmarca en la elaboración del Plan de Activación Socioeconómica de Santomera, que la consultora EuroVértice está desarrollando para el Ayuntamiento.

"Este plan tiene como objetivo dinamizar el tejido empresarial, fomentar el emprendimiento sostenible, mejorar las oportunidades de empleo y favorecer la retención del talento joven mediante un proceso de diagnóstico y participación de los agentes locales", han informado desde el Consistorio.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de diagnóstico socioeconómico, destinada a identificar los principales retos, necesidades y oportunidades de desarrollo del municipio.

En junio se celebró una sesión participativa con jóvenes, empresas y personas emprendedoras. Asimismo, en septiembre se realizaron entrevistas a empresas locales para conocer sus necesidades de contratación, los perfiles profesionales más demandados, las dificultades para encontrar personal cualificado y sus necesidades formativas, además de recoger propuestas para fortalecer el tejido empresarial y mejorar las oportunidades de empleo.

Toda esta información, junto con las aportaciones de la ciudadanía y otros agentes locales, servirá de base para definir las líneas de actuación del futuro plan.

DOS JORNADAS PARA IMPULSAR NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO SOSTENIBLE

Las jornadas combinaron formación práctica y dinámicas participativas para explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico y aprovechar el talento y los recursos del municipio.

La programación comenzó con el taller 'Modelos de negocio verde', impartido por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), centrado en las oportunidades que ofrece la sostenibilidad para emprender y en las herramientas para transformar ideas en proyectos empresariales innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

También se celebró el taller 'Sostenibilidad ambiental y tradición local', que abordó cómo los recursos propios, la identidad y las tradiciones de Santomera pueden convertirse en motores de desarrollo económico, poniendo en valor el patrimonio local y su potencial para generar nuevas oportunidades de negocio.

Las jornadas culminaron con el hackatón 'Santomera Idea: Generación de ideas de negocio sostenible', organizado y dinamizado por EuroVértice.

Este espacio de creatividad y trabajo colaborativo permitió a las personas participantes abordar retos del municipio y explorar soluciones mediante metodologías de cocreación y Design Thinking.

La actividad se desarrolló siguiendo los principios de la Nueva Bauhaus Europea (NEB), iniciativa de la Comisión Europea que promueve la transformación de los territorios a través de tres valores fundamentales: sostenibilidad, belleza e inclusión. Esta vinculación es especialmente relevante porque Santomera forma parte de Urbactivistas, el capítulo local de la Nueva Bauhaus Europea en la Región de Murcia.

A través de 'Santomera Idea', estos valores se trasladaron a una dinámica práctica en la que las personas participantes imaginaron soluciones innovadoras, sostenibles e inclusivas para afrontar los desafíos del municipio.

MENTORÍAS PARA TRANSFORMAR LAS IDEAS EN PROYECTOS REALES

Como continuación de 'Santomera Idea', el proyecto contempla sesiones de mentoría dirigidas a jóvenes y personas emprendedoras que quieran desarrollar sus ideas y avanzar hacia su puesta en marcha.

Mediante este acompañamiento, podrán profundizar en sus propuestas, trabajar en la definición y viabilidad de sus modelos de negocio y avanzar hacia su posible materialización.

La programación de 'Santomera en Movimiento' continuará en noviembre con un nuevo taller dedicado a la responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad empresarial.

La actividad ofrecerá herramientas para incorporar prácticas responsables a la actividad empresarial, mejorar su impacto social y ambiental y avanzar hacia modelos más sostenibles. La fecha y los detalles de participación se anunciarán próximamente.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CLAVE PARA DEFINIR EL FUTURO PLAN

Continúa abierta la encuesta de participación de 'Santomera en Movimiento', dirigida a la ciudadanía, las empresas y los agentes locales. Su objetivo es recoger opiniones y propuestas sobre empleo, formación, emprendimiento y oportunidades de desarrollo, complementando la información obtenida mediante las entrevistas y las actividades participativas.

Las respuestas permitirán identificar prioridades y definir actuaciones ajustadas a las necesidades reales de Santomera, contribuyendo a elaborar el Plan de Activación Socioeconómica con la participación de los vecinos y vecinas.