Santomera instala placas solares en edificios municipales para autoconsumo energético - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha finalizado la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en edificios e instalaciones municipales, una actuación que permitirá generar 459 megavatios hora (MWh) de electricidad al año y evitar la emisión de más de 118 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha visitado este jueves las instalaciones junto al secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Enrique Ujaldón; el concejal de Sostenibilidad, José Antonio Martínez; y el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, según ha informado el Consistorio.

La actuación ha consistido en la instalación de 481 módulos fotovoltaicos, con una potencia nominal de 226 kilovatios (kW) y una potencia instalada de 278,14 kilovatios pico (kWp), distribuidos en distintos edificios e instalaciones municipales.

Martínez ha señalado que "esta actuación representa un paso importante en el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la transición energética" y ha añadido que el Consistorio apuesta por "aprovechar los recursos naturales para reducir el consumo energético, disminuir las emisiones contaminantes y avanzar hacia una administración más eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

La inversión asciende a 258.681,53 euros, de los que 194.398,75 euros proceden de una subvención de la Comunidad Autónoma y 64.282,78 euros corresponden a aportación municipal.