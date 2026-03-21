Santomera presenta el cartel oficial de las fiestas de Moros y Cristianos, obra de Puebla

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, participó en la presentación del cartel junto a su autor, el reconocido dibujante José Manuel Puebla Ros - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Santomera dio este viernes por la noche el pistoletazo de salida al Medio Año Festero de Moros y Cristianos, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, con dos actos centrales: la inauguración del tradicional mercadillo medieval en el entorno de la Casa Ayuntamiento y la presentación del cartel oficial de las fiestas.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, participó en la presentación del cartel junto a su autor, el reconocido dibujante José Manuel Puebla Ros; la pregonera de las fiestas y directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte; la presidenta de la Junta Central de Moros y Cristianos, Eva Alarcón; y el capitán de las fiestas 2026, Juan José Pérez.

El cartel de esta edición, obra de Puebla -humorista gráfico que publica en el diario ABC y en el diario regional La Verdad-, destaca por su riqueza de detalles y su característico estilo. En él aparecen representadas las seis comparsas de Moros y Cristianos de Santomera, con los Caballeros y Damas del Ampurdán y los Moros Almorávides a caballo en primer plano.

La ilustración incluye además guiños distintivos del autor, como la 'L' de Novel en la figura que representa a los Moros Al-Majus, recientemente incorporados a las fiestas, o la 'C' de capitán en el brazo del festero de los Yonud-Hijos del Desierto. El conjunto se completa con la presencia de los Piratas Berberiscos y los Contrabandistas del Mediterráneo, así como con la propia Casa Ayuntamiento como elemento protagonista de la escena.

La programación del Medio Año Festero continúa este sábado con uno de los actos más destacados: el hermanamiento con las Fiestas de la Bruja de Alcantarilla. La jornada comenzará con el tradicional izado de bandera en la plaza del Ayuntamiento, a las 12.30 horas, seguido de una representación de la aparición de la Bruja en el municipio vecino, acercando al público santomerano esta singular tradición.

Por la tarde, las peñas de las fiestas de la Bruja participarán en el Desfile Informal del Medio Año Festero, que partirá a las 18.30 horas desde el parque Adolfo Suárez. En este desfile tomarán parte las 19 peñas alcantarilleras junto a más de medio millar de festeros, en un recorrido que contará con espectáculos, animación, música y reparto de juguetes, consolidándose como uno de los actos más esperados del fin de semana.

El programa culminará el domingo con actividades dirigidas a los más pequeños dentro de 'Gallineta en familia' y una comida de convivencia entre las seis comparsas de Moros y Cristianos de Santomera, poniendo el broche final a un fin de semana marcado por la participación, la tradición y la convivencia festera.