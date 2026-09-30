Santomera reconoce a doce personas, entidades e instituciones en el 48 aniversario de la independencia municipal

Acto institucional de entrega de Medallas de Oro y al Mérito de Santomera, celebrado con motivo del 48 aniversario de la segregación municipal - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Municipal Ginés Abellán de Santomera acogió este martes la Gala Institucional conmemorativa del 48º aniversario de la segregación municipal, un acto en el que el Ayuntamiento distinguió a doce personas, entidades e instituciones cuya trayectoria representa algunos de los valores del municipio.

La ceremonia, presidida por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y con la asistencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, sirvió para reconocer públicamente a ciudadanos y organizaciones que destacan por su compromiso en diversos ámbitos, según ha informado el Consistorio.

En esta edición, las Medallas al Mérito han recaído en la Asociación Niños de Korhogo, distinguida con la Medalla al Mérito Social por su labor de cooperación internacional durante casi tres décadas en Costa de Marfil; en David Ruiz González, reconocido con la Medalla al Mérito Científico por su destacada trayectoria investigadora; y en Irene Andújar Martínez e Irene Muñoz González, galardonadas con la Medalla al Mérito Deportivo por su esfuerzo y los éxitos cosechados en sus respectivas disciplinas.

Por su parte, Gregorio Palazón Espinosa ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Empresarial por su contribución al desarrollo económico y la generación de empleo; Juan Martínez González, reconocido con la Medalla al Mérito Cultural por su trayectoria en el ámbito del diseño y la moda; y Marta Sánchez Veracruz, galardonada con la Medalla al Mérito de la Comunicación por una carrera que la ha convertido en una referencia del periodismo deportivo nacional.

Asimismo, el Ayuntamiento ha otorgado la Medalla de Oro de la Ciudad al Centro de Salud de Santomera, por décadas de servicio y atención a los vecinos; a la Guardia Civil, que suma más de siglo y medio dentro de la historia y la seguridad del municipio; al Grupo Hefame, por su contribución al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo; y a los municipios hermanados de Saint-Brevin-les-Pins (Francia) y Todi (Italia), por los vínculos de amistad, colaboración e intercambio construidos durante años junto a Santomera.

Durante su intervención, el alcalde hizo énfasis en que esta conmemoración es un homenaje a las generaciones que hicieron posible la independencia municipal y a todas aquellas personas que han contribuido desde entonces a construir el municipio. "Santomera son las personas que estuvieron antes, quienes estamos hoy y quienes todavía no han llegado", afirmó.

Para Martínez, "algo que hemos querido destacar esta noche es que lo mejor que tiene Santomera es su gente. Cada uno de los distinguidos representa una forma diferente de entender el compromiso, el esfuerzo y la generosidad: desde quienes investigan, emprenden, compiten o crean, hasta quienes cuidan de los demás o llevan el nombre de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras".

"Un ejemplo del talento infinito que tenemos en Santomera y una inspiración para las nuevas generaciones", añadió el regidor, quien repasó algunos de los principales avances logrados durante los últimos años, entre los que destacó el reconocimiento de Santomera como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia.

En materia de infraestructuras, volvió a reivindicar la futura circunvalación de Santomera como una obra imprescindible para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

El alcalde también puso en valor las inversiones realizadas en educación, que han permitido climatizar el 100% de las aulas de los centros educativos del municipio, ampliar la oferta de Formación Profesional hasta los diez ciclos formativos y consolidar la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.

Asimismo, recordó las próximas obras de ampliación del Centro de Salud y del nuevo SUAP, proyectos "fundamentales" para reforzar la atención sanitaria que reciben los vecinos y vecinas de Santomera.

La gala concluyó con un mensaje hacia todas las personas que han contribuido al crecimiento del municipio durante estos 48 años de historia, así como con un llamamiento para "seguir construyendo juntos el futuro de Santomera".